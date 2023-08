Thomas Pesquet publiera sa première autobiographie en octobre prochain

Thomas Pesquet a dévoilé sur les réseaux la date de sortie de «Ma vie sans gravité», un ouvrage autobiographique, dans lequel il retrace ses missions et le chemin parcouru depuis l’enfance pour atteindre son rêve d’espace. En librairie en octobre prochain.

Thomas Pesquet aux commandes. L’astronaute de 45 ans s’apprête à publier son premier ouvrage autobiographique. Intitulé «Ma vie sans gravité» (Ed. Flammarion), il vient d’en dévoiler les contours. «Entre les différents entraînements, j’ai pris du temps cette année pour écrire l’histoire de mes missions, en commençant par le début», a noté Thomas Pesquet ce lundi sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour la deuxième personnalité préférée des Français en 2021 et 2022, selon le classement annuel du JDD, de revenir sur son parcours depuis «l’enfance et les rêves d’espace», en passant par «les efforts et les sacrifices pour arriver jusqu’au pas de tir».

«Un travail de fourmi»

Si l'histoire de Thomas Pesquet et les missions qu'il a accomplies par deux fois au sein de la station spatiale internationale (ISS) de novembre 2016 à juin 2017, puis d'avril à novembre 2021, ont déjà fait l'objet d'ouvrages, c'est la première fois qu'il prend la plume pour raconter son parcours avec ses mots. Un travail qu'il qualifie «de fourmi», précisant être «fier d’avoir trouvé les mots pour, j’espère, vous emmener dans les coulisses de cette aventure», poursuit-il, donnant rendez-vous aux lecteurs le 18 octobre prochain.

Pour rappel, Thomas Pesquet a séjourné au total 395 jours dans l'espace.

Il est par ailleurs devenu en octobre 2021 le premier Français à prendre le commandement de lSS, lors de sa seconde mission.