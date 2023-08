«Le garçon et le héron» : le nouveau film d'Hayao Miyazaki sortira en France le 1er novembre

Alors qu’il a été dévoilé au Japon en juillet dernier, «Le garçon et le héron», nouveau film d'animation d'Hayao Miyazaki, sortira sur les écrans français le 1er novembre prochain.

Les fans d'Hayao Miyazaki trépignent d’impatience. En effet, «Le garçon et le héron», douzième et nouveau long-métrage du réalisateur de «Princesse Mononoké» et du «Voyage de Chihiro», sortira au cinéma en France le 1er novembre prochain. Cette nouvelle pépite du studio Ghibli a été dévoilée au Japon le 14 juillet dernier, enregistrant depuis près de 5 millions d’entrées.

LE GARÇON ET LE HÉRON, le nouveau film du très grand Hayao #Miyazaki sortira au cinéma le 1er novembre. C'est peu dire qu'on a hâte #Ghibli #TheBoyAndTheHeron #LeGarçonEtLeHéron pic.twitter.com/DQU7Qsfm8o — Wild Bunch (@WildBunch) August 29, 2023

Entouré d'un épais mystère en l'absence de toute promotion, ce long-métrage d’animation qui serait le dernier de Hayao Miyazaki, narre le destin du jeune Mahito pendant la Seconde Guerre mondiale, lequel assiste à la mort tragique de sa mère dans un incendie. Il se retrouve contraint de quitter Tokyo et de partir vivre à la campagne avec son père. Le garçon fait alors la rencontre d’un héron énigmatique qui l’emmène dans un monde onirique.

Inspiré d'un roman initiatique de Genzaburo Yoshino paru en 1937 et connu en France sous le titre «Et vous, comment vivrez-vous ?», «Le garçon et le héron» sera projeté en avant-première le 17 octobre prochain dans le cadre du Festival Lumière organisé à Lyon. Les premières images du film sont d'ores et déjà visibles.