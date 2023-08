Highlander : ce que l'on sait du reboot avec Henry Cavill

Invité du podcast «Happy Sad Confused», le réalisateur Chad Stahelski a partagé de nouvelles informations concernant le reboot de «Highlander» avec Henry Cavill dans le rôle principal, confirmant qu’il s’agirait d’un préquel aux films et à la série.

D’un monde fantastique à un autre. En développement depuis plusieurs années, le projet de reboot de «Highlander» ne donnait que peu de nouvelles de son évolution depuis la confirmation d’Henry Cavill dans le rôle principal. Le réalisateur Chad Stahelski a profité de son passage au micro du podcast «Happy Sad Confused» pour faire le point sur ce film dont l’histoire se déroulera avant les événements traités dans les films et la série.

«Je pense que nous avons de bons éléments désormais. Le truc, c’est que vous avez un slogan qui est ‘il ne peut y en avoir qu’un’, vous ne pouvez pas tuer tout le monde du premier coup. (…) Je vais vous confier quelque chose, notre histoire implique beaucoup de personnages des films et des éléments introduits dans les séries. Nous essayons de faire quelque chose autour de The Gathering pour avoir la place d’étendre la licence», précise l’homme à qui l’on doit la saga John Wick au cinéma.

Évoquée dans les films et dans la série, «The Gathering» désigne l’invocation subconsciente ressentie par les Immortels et les poussent à participer au «Jeu», les forçant à s’affronter avec l’objectif d’obtenir le «Prix», qui consiste à l’accumulation de toute la puissance des tous les Immortels ayant vécu. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été évoquée, et il faudra certainement attendre la fin de la grève qui secoue Hollywood actuellement avant d’espérer en savoir plus à ce propos.