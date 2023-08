Michael Jackson : pour le 65e anniversaire de l'artiste, sa fille Paris prend exceptionnellement la parole sur les réseaux

Décédé en juin 2009, Michael Jackson aurait eu 65 ans, hier mercredi 29 août. A cette occasion, sa fille Paris Jackson lui a rendu hommage dans un message partagé pour la première fois sur ses réseaux, révélant au passage que son père détestait célébrer son anniversaire.

Paris Jackson n’a pas l’habitude de prendre d’assaut les réseaux pour célébrer l’anniversaire de son défunt père. Un choix qui lui a valu par le passé de virulentes attaques. La jeune femme de 25 ans a fait une exception cette année, à l’occasion de ce qui aurait été le 65eanniversaire du roi de la pop. Dans une vidéo partagée sur Instagram, elle a salué la mémoire de son père.

«Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père», lance la chanteuse et mannequin dans une vidéo enregistrée à la sortie d’un de ses concerts. Et de poursuivre en révélant d'emblée que Michael Jackson n’avait jamais aimé être au centre de l’attention ce jour-là. «De son vivant il détestait que quiconque fête son anniversaire. En fait, il ne voulait même pas que nous sachions quand était son anniversaire, parce qu'il ne voulait pas que nous organisions une fête, ou quoi que ce soit», explique la jeune femme, qui avait 11 ans lors de la disparition de Michael Jackson. Elle est le deuxième enfant de la star et a un frère aîné Michael Joseph Jackson et un demi-frère, Prince Michael Jackson II, plus jeune.

«Cela étant dit, les réseaux sociaux sont apparemment le moyen par lequel les gens expriment leur amour et leur affection de nos jours et si vous ne souhaitez pas un "Joyeux anniversaire" à quelqu'un via les réseaux sociaux, cela signifie apparemment que vous ne l'aimez pas», poursuit-elle, évoquant les messages d’insulte qu’elle a reçus par le passé pour ne pas avoir adopté cette tendance. Un geste considéré par ses haters comme un manque d’amour à l’égard de l'interprète de «Thriller».

«Je lui dois tout»

Pour remettre les pendules à l’heure, elle continue : «Alors je vous ai fait une petite vidéo», tandis que dans la séquence suivante, on la voit sur scène, dans la vraie vie, rendre hommage à l’artiste et au père que fut Michael Jackson, décédé il y a 14 ans, à l'âge de 50 ans d'un arrêt cardiaque provoqué par un surdosage de propofol.

«Il aurait eu 65 ans aujourd'hui, et il a mis 50 ans de sang, de sueur et de larmes, d'amour et de passion pour faire ce qu'il a fait, pour que je puisse me tenir ici sur scène devant vous et crier dans un micro», lance alors la jeune femme devant ses spectateurs. «Je lui dois tout», explique-t-elle avant de donner dans une dernière vidéo, un conseil aux fans qui souhaiteraient faire un geste pour célébrer son père, «sans lui souhaiter un "joyeux anniversaire"».

Elle les invite à s’engager dans des causes qui intéressaient Michael Jackson à l’instar de l’environnement ou du droit des animaux. «Je ne peux pas parler pour lui, parce que je suis une personne différente, mais je suis sûre qu'il aurait adoré ça», conclut l'artiste en image, prenant soin également de s'adresser à ses haters, en légende de cette vidéo. «S'il vous plaît n'utilisez pas un homme que vous n'avez jamais rencontré comme excuse pour manipuler et harceler sa fille (que vous n'avez pas non plus rencontrée) L'AMOUR».