Festival de Deauville : tout savoir sur l'édition 2023 impactée par la grève à Hollywood

Malgré la grève des acteurs et des scénaristes qui paralyse Hollywood et impacte la venue de nombreuses stars en Normandie, le festival du cinéma américain de Deauville ouvrira ce vendredi 1er septembre.

«The show must go on». Si de nombreuses stars hollywoodiennes, dont Natalie Portman, ont annulé leur déplacement en raison de la grève des acteurs qui sévit à Hollywood, le festival du cinéma américain de Deauville maintient sa 49e édition, laquelle ouvrira ce vendredi 1er septembre.

«C'est dans ce contexte de résistance que nous avons écrit l'histoire de cette édition, où le cinéma indépendant prépare l'avenir dans une industrie en pleine mutation», ont précisé les organisateurs qui ont dû dire adieu également aux participations de Jude Law, Joseph Gordon-Levitt et Peter Dinklage. Une table ronde sera organisée sur le thème des mutations à Hollywood.

Emilia Clarke recevra un Nouvel Hollywood



C'est grâce à la série GAME OF THRONES qu'Emilia Clarke obtient une reconnaissance mondiale. Le festival lui remettra son prix le dimanche 3 septembre en sa présence et projettera THE POD GENERATION de Sophie Barthes.





Les festivaliers pourront néanmoins compter sur la présence des réalisateurs, dont Todd Haynes («May December» avec Natalie Portman et Julianne Moore) et Rebecca Miller («She came to me», avec Peter Dinklage, Marisa Tomei et Anne Hathaway), qui doivent débarquer dans la station balnéaire normande. Un hommage sera rendu à Jerry Schatzberg, photographe et cinéaste de 96 ans, tandis que la comédienne Emilia Clarke, connue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans la série culte «Game of Thrones», recevra le prix du Nouvel Hollywood.

Guillaume Canet, président du jury

Jusqu’au 10 septembre, 80 films seront projetés, dont 14 seront en compétition, tous en lice pour décrocher le grand prix, décerné l'an dernier à «Aftersun» de Charlotte Wells. Parmi eux, Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers» d’Aitch Alberto, «Runner» de Marian Mathias, ou encore «Laroy» de Shane Atkinson.

L'acteur et réalisateur français Guillaume Canet présidera le jury, lequel sera composé du réalisateur Alexandre Aja, de la romancière Anne Berest, des cinéastes Laure de Clermont-Tonnerre et Léa Mysius, des comédiennes Marina Hands (de la Comé­die-Française) et Rebecca Marder, de l’acteur Stéphane Bak, ainsi que du musicien et comédien Maxime Nucci, alias Yodelice.

Mélanie Thierry présidera, quant à elle, le jury de la révélation et sera accompagnée des comédiens Julia Faure, Félix Lefebvre et Pablo Pauly, et de la réalisatrice Ramata-Toulaye Sy.