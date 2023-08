Meg Ryan : tout savoir sur la nouvelle comédie «What Happens Later» qui marque son retour au cinéma

Alors que «What Happens Later» marque le retour de Meg Ryan au cinéma, voici tout ce qu’il fait savoir sur cette comédie romantique, dont la première bande-annonce a été dévoilée mercredi.

Qui est au casting ?

Meg Ryan bien sûr. Après huit ans loin des plateaux, l’actrice de 61 ans opère son retour au cinéma avec ce long métrage. La comédienne, incontournable pour ses rôles dans les comédies romantiques culte «Quand Harry rencontre Sally» - film qui en 1989 l'a propulsé au rang de star - «Nuits blanches à Seattle» (1993) ou encore «Vous avez un message» (1998), y donne la réplique à David Duchovny, bien connu pour son rôle de l'agent Fox Mulder dans la série «X-Files : Aux frontières du réel».

Qui réalise ?

Pour son retour au cinéma, Meg Ryan a porté ce projet de bout en bout. En plus de tenir le rôle-titre, l'actrice passe également derrière la caméra. Plus encore, elle co-signe le scénario avec Kirk Lynn et Steven Dietz.

Quel est le scénario ?

Inspiré du roman de Steven Dietz «Shooting star», «What Happens Later» met en scène deux anciens amants d'âge mûr. Plus de 20 ans après leur relation, ils se retrouvent par hasard bloqués, un soir de tempête de neige, dans un aéroport. Leur rencontre va faire ressurgir les souvenirs. Et quand «le passé n'est pas derrière vous, le futur est dans les airs», annoncent les premières images de cette comédie.

Quelle est la date de sortie ?

Il ne faudra pas attendre bien longtemps. Le film est attendu pour cet automne, annonce la bande-annonce. De son côté, le site IMDb évoque une sortie le 13 octobre prochain aux Etats-Unis. Le film pourrait sortir en France deux jours avant, soit le 11 octobre.