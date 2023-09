Michael Jackson : les révélations du réalisateur Antoine Fuqua sur le biopic en préparation

En pleine promotion du film «Equalizer 3», actuellement en salles, Antoine Fuqua a confirmé que le biopic sur Michael Jackson reste son prochain projet. Et promet de ne pas édulcorer la vie du chanteur dont il abordera «le bon, le mauvais, et le laid».

Un film qui promet de faire parler de lui. Dans un entretien accordé au site américain Collider, Antoine Fuqua, qui est en pleine promotion d’«Equalizer 3» avec Denzel Washington actuellement en salles, a confirmé que le biopic consacré à Michael Jackson serait son prochain projet. Alors que la production a été interrompue par le mouvement de grève à Hollywood, le réalisateur assure que le film tentera de dépeindre de la manière la plus objective la vie et la carrière du roi de la pop décédé en 2009.

«Nous allons nous baser sur les faits tels que nous les connaissons. L’idée est de donner aux spectateurs une meilleure idée de qui était Michael Jackson en tant qu’artiste, en tant qu’être humain – le bon, le mauvais, et le laid – et de laisser les gens se faire leur propre idée sur leurs sentiments à son égard», explique-t-il.

Antoine Fuqua a conscience que le film ne manquera pas de déchaîner les passions au moment d’aborder la vie personnelle de Michael Jackson. Le biopic est prévu pour sortir en salles dans le courant de l’année 2024, voire 2025. C’est Jaafar Jackson, le neveu du chanteur – et le fils de Jermaine Jackson – qui incarnera le roi de la pop à l’écran dont on suivra le parcours, de son enfance avec les Jackson Five à son décès à l’âge de 50 ans d’une surdose médicamenteuse.

Déboires judiciaires

C’est le studio Lionsgate qui sera derrière le film, avec Graham King à la baguette, l’homme à qui l’on doit «Bohemian Rhapsody». Si le biopic consacré à Freddie Mercury a connu un succès en salles, on soulignera tout de même que le film avait pris quelques libertés avec la réalité des faits, et élucidé certaines parties sombres de la vie du leader de Queen.

Espérons que cela ne soit pas le cas avec Michael Jackson dont les déboires judiciaires – notamment les accusations de pédophilie dans les années 1990 dont il avait été acquitté en 2005 – restent, encore aujourd’hui, un sujet sensible.

«Pour moi, aucun artiste n'a la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson. Il m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à travailler sur des clips. C'est le premier artiste noir à avoir été diffusé en boucle sur MTV. Sa musique et ses images font partie de ma vision du monde, et l'occasion de raconter son histoire à l'écran en même temps que sa musique était irrésistible», avait confié Antoine Fuqua sur la chaîne américaine ABC la semaine dernière.