Gary Wright, chanteur du tube «Dream Weaver», est mort

Gary Wright, interprète des tubes «Dream Weaver» et «Love Is Alive», mais aussi collaborateur d’artistes de renom tels que George Harrison et Ringo Starr, est décédé. Il avait 80 ans.

Chanteur et claviériste de légende, Gary Wright n’est plus. Son fils Justin a déclaré à NBC News qu’il était décédé ce lundi 4 septembre à l’âge de 80 ans. Il luttait depuis cinq ans contre la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy.

Artiste polyvalent, Gary Wright était un membre fondateur du groupe britannique Spooky Tooth et un musicien très demandé depuis la fin des années 1960.

Il a notamment joué sur tous les albums solo de George Harrison et les premiers singles de Ringo Starr. Il a aussi composé des titres de Tim Rose, B.B. King ou encore Johnny Hallyday.

C’est cependant ses tubes «Dream Weaver» et «Love is Alive», sortis dans les années 1970, qui l’ont fait connaître du grand public.



Originaire du New Jersey, Wright était un enfant acteur qui est notamment apparu à Broadway dans une version de «Fanny». En grandissant, il avait d’abord décidé de devenir médecin et s'était rendu à Berlin pour étudier la médecine, avant de commencer à jouer avec de groupes et finalement consacrer sa vie à la musique.

«Son héritage vivra pendant de nombreuses années», a écrit son «ami» le musicien Stephen Bishop sur X (anciennement Twitter) qui salue sa «personnalité vibrante».