Mostra de Venise : le film de Sofia Coppola «Priscilla» sur la compagne d'Elvis Presley reçoit une standing-ovation

Adaptation du livre «Elvis et moi», «Priscilla» a reçu une standing-ovation après sa projection en avant-première à la Mostra de Venise. Un film qui pourrait permettre à la réalisatrice Sofia Coppola de remporter le deuxième Lion d’or de sa carrière.

Une histoire d’émancipation. Huitième film de la carrière de Sofia Coppola, «Priscilla» a été ovationné pendant plus de 7 minutes après sa projection à la Mostra de Venise. Le film, adapté du livre «Elvis et moi» de Priscilla Presley (qui est également coproductrice du film) publié en 1985, revient sur la rencontre en 1959, en Allemagne, avec la légende du rock alors qu'elle n’était âgée que de 14 ans à l’époque.

Malgré leurs dix ans de différence, et la réticence de ses parents, la jeune fille va développer une relation personnelle avec le musicien qui effectuait son service militaire, au point que ce dernier insistera pour la faire venir à Graceland à l’été 1962. Leur mariage sera célébré en mai 1967 avant leur séparation cinq ans plus tard, suivi de leur divorce en 1973.

Manifestement très émue à l’issue de la projection, Priscilla Presley en a profité pour saluer le travail de mise en scène de Sofia Coppola. «C’est très difficile de s’asseoir et de regarder un film qui parle de vous, de votre vie, de votre amour. Sofia a effectué un travail formidable. Elle a bien étudié l’histoire, nous avons parlé à deux reprises, et j’ai tenté de tout lui expliquer de la manière la plus claire possible», a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse organisée avant la projection.

«Il a été très compliqué pour mes parents de comprendre qu’Elvis pouvait être à ce point intéressé par ma personne, et pourquoi il l’était. Et je crois que c’est parce que j’étais douée pour écouter. Elvis se confiait totalement à moi en Allemagne : ses peurs, ses espoirs, la perte de sa mère – qu’il n’a jamais accepté. Et j’ai été la personne qui était là pour lui, pour l’écouter et le réconforter. C’était là notre connexion. Même si j’avais 14 ans, j’avais de l’expérience – pas en chiffre. Les gens pensent : ‘Oh, c’était pour le sexe’. Je n’ai jamais eu de relation avec lui (pas avant leur mariage selon elle). Il était très doux, gentil, aimant, et il respectait le fait que je n’avais que 14 ans», assure-t-elle.

Après «The Bling Ring» en 2013, c’est la deuxième fois que Sofia Coppola s’associe avec la société de production A24 pour un film. C’est Jacob Elordi qui incarne Elvis à l’écran, tandis que la comédienne Cailee Spaeny prête ses traits à Priscilla. Le film est attendu dans les salles françaises le 27 octobre prochain.