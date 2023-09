«Toni en famille» : Camille Cottin touchante en mère célibataire qui cherche à se reconvertir

Elle n'a pas de super pouvoirs, mais c'est tout comme. Dans «Toni en famille», Camille Cottin, que l'Amérique nous envie, joue une maman qui élève seule ses cinq enfants. Une comédie dramatique d'une grande maturité à voir dès ce mercredi au cinéma.

C’est une Camille Cottin dévouée et attachante que l’on découvre dans le deuxième film du très prometteur Nathan Ambrosioni, «Toni en famille», qui sort ce mercredi 6 septembre au cinéma. Loin de ses personnages dans «Connasse» ou «Dix pour cent», celle qui a aujourd'hui séduit Hollywood et sera bientôt à l’affiche de «Mystère à Venise», incarne une mère de famille célibataire qui doit gérer cinq adolescents.

La scène d’ouverture dans la voiture est à l’image de son quotidien. Là, dans cet habitacle exigu, chacun fait part de ses revendications. On échange, on rit, on pleure, on se dispute, et on s’interroge – non sans une certaine appréhension – sur sa place et son avenir. Entre deux coming-out, inscriptions en Parcoursup et auditions de danse, Antonia, que tout le monde surnomme Toni, en a assez d'être la seule adulte aux manœuvres et aimerait reprendre ses études, tout en s'extirpant des carcans qui lui pèsent tant.

Le portrait d'une «héroïne du réel»

Par le passé, elle a remporté une émission de télécrochet et a enregistré un single. Un seul et unique tube qui passe encore sur la radio locale, et lui permet d’arrondir les fins de mois lors de karaokés organisés pour des enterrements de vie de jeune fille. Sa passion, elle l’a donc mise de côté pour élever ses enfants qui vont bientôt quitter le nid. A 43 ans, il est temps pour cette maman de s’émanciper... elle aussi.

Après «Les drapeaux de papier» sorti en 2018, Nathan Ambrosioni donne vie avec cette comédie dramatique à une «héroïne du réel». «Toni s’est construite par empirisme, mais cela n’étanche pas sa soif de connaissance. Elle a besoin de se construire une intériorité, (…) et cela passe pour elle par l’éducation. Le chemin de l’apprentissage l’intéresse, il va lui permettre de s’ouvrir au monde. Pour elle, le savoir est synonyme d’indépendance et de liberté», précise le réalisateur de 24 ans dans les notes de production.

Jamais excessive, tout en subtilité et en nuances, Camille Cottin nous bouleverse autant qu’elle nous fait rire. Elle et les cinq comédiens (Léa Lopez, Louise Labèque, Juliane Lepoureau, Oscar Pauleau et Thomas Gioria) qui l’accompagnent nous donnent envie de les rejoindre pour un dîner animé. Au plus près de la vérité, sans jamais tomber dans un mélo larmoyant. Coup de cœur de cette rentrée, «Toni en famille» est une œuvre d’une grande maturité pour un si jeune cinéaste au talent indéniable.