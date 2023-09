Freddie Mercury : Sotheby's organise une vente exceptionnelle ce mercredi

La maison Sotheby’s va mettre aux enchères plus d'un millier d’objets ayant appartenu à Freddie Mercury ce mercredi soir à Londres, dont le piano du leader de Queen et le manuscrit de «Bohemian Rhapsody».

Une vente exceptionnelle. Manuscrits des tubes de Queen, meubles, tableaux, bibelots... Des milliers d’objets du chanteur Freddie Mercury vont être mis en vente par la maison Sotheby’s à l’occasion d’enchères qui commenceront ce mercredi 6 septembre au soir à Londres.

Le piano de l'artiste, un quart de queue Yamaha acheté en 1975 et estimé entre 2,3 - 3,5 millions d'euros, figure parmi les pièces phares de cette vente. Et pour cause, Freddie Mercury y a en effet composé la plupart de ses œuvres.

Plusieurs manuscrits des titres culte du groupe Queen seront également mis en vente dont les quinze pages manuscrites qui ont donné naissance à «Bohemian Rhapsody». Ecrit au crayon à papier et stylo à bille, ce manuscrit révèle les différentes directions envisagées par l'artiste pour ce titre qui devait initialement s'appeler «Mongolian Rhapsody».

Outre la vente de ce soir, deux autres enchères en salle et trois ventes en ligne sont également programmées. Au total ce sont près de 1.500 objets qui seront proposés.

Des objets tous issus de la maison de l’artiste

Outre son piano, la collection de toiles, notamment signées Chagall, Dali, Picasso, dont Freddie Mercury avait fait l’acquisition, sera également mise en vente, comme le dernier tableau acheté par l'artiste, un mois avant sa mort, une huile sur toile de James Jacques Joseph Tissot. Tous ornaient l’intérieur de la maison de la star, située dans l'ouest de Londres. Plus insolite, la porte de la propriété, verte et saturée de graffitis de fans notamment après sa mort, est aussi à acheter.

Le catalogue de vente réunit également la garde-robe de la pop star - ses costumes de scène, ses chemisettes hawaïennes, son débardeur Superman – ainsi que des objets plus personnels. Parmi eux : des lots de photos, des polaroids personnels de Freddie Mercury, un recueil de poésie annoté de sa main quand il était adolescent, un peigne à moustache, ou encore un Scrabble de voyage. Plusieurs bouteilles provenant de la cave de Freddie Mercury pourraient trouver preneurs dont un champagne Dom Pérignon, de 1978.

Tous ces objets sont mis en vente par Mary Austin, amie proche avec qui il a même été un temps fiancé, dont le leader de Queen avait fait son héritière.

Considérées par Sotheby’s comme la plus importante vente d’objets ayant appartenu à une superstar - après celle d’Elton John en 1988, où 2.000 lots s'étaient vendus - ces enchères pourraient rapporter plus de 6,7 millions d'euros.

Les bénéfices seront en partie reversés aux fondations Mercury Phoenix Trust et Elton John Aids Foundation, deux organisations impliquées dans la lutte contre le sida, dont est décédé l’artiste en 1991, à l’âge de 45 ans.