Freddie Mercury : le piano de la star vendu 2 millions d'euros

Mis aux enchères hier soir à Londres par la maison Sotheby’s, le célèbre piano de Freddie Mercury a été vendu deux millions d'euros. Plusieurs autres lots, dont le manuscrit de «Bohemian Rhapsody» et la porte d’entrée de son ancienne demeure de l’ouest londonien ont également fait s’envoler les enchères.

Lors de cette vente exceptionnelle d’objets ayant appartenu au leader de Queen, organisée mercredi soir par la maison Sotheby’s à Londres, l’emblématique piano de l’artiste a trouvé acquéreur. Le célèbre quart de queue Yamaha, acheté en 1975 pour environ 1.200 euros, a été adjugé 2 millions d’euros.

Pièce principale de ces enchères, l’instrument sur lequel Freddie Mercury a composé quasiment toute son œuvre à partir de «Bohemian Rhapsody» s'est toutefois vendu, frais compris, en-dessous de l'estimation publiée par la maison de vente. Il était estimé entre 2,3 et 3,5 millions d'euros. Il s'agit malgré tout d'un record pour le piano d'un compositeur, selon Sotheby's.

La porte de sa maison largement plébiscitée

Autre pièce majeure, le manuscrit de «Bohemian Rhapsody» - quinze pages écrites au crayon à papier et stylo à bille - a été vendu 1,6 million d'euros. Estimé entre 930.000 et 1,4 million d'euros, ce manuscrit qui révèle les différentes directions envisagées par l'artiste pour ce titre qui devait initialement s'appeler «Mongolian Rhapsody» a fait s’envoler les enchères comme la porte de Garden Lodge, la maison de Freddie Mercury dans l'ouest de Londres. Cette dernière, recouverte de graffitis de fans, a été vendue - frais compris - 481.736 euros, pulvérisant l'estimation publiée par la maison de vente (entre 17.000 et 29.000 euros).

Au fil de cette soirée, 59 lots sont partis sous le marteau d'Oliver Barker, président de Sotheby's Europe, pour un total de plus de 14 millions d'euros.

Parmi les nombreux costumes, la couronne et la cape portées par l'artiste pendant la tournée «The Magic Tour», où Queen a rempli des stades en 1986, se sont vendus 740.000 euros, environ dix fois leur estimation. L'ensemble a été acheté par un entrepreneur Brésilien, Rafael Reisman, qui a estimé que Freddie Mercury «appartient au monde».

Des épreuves de «We Are The Champions» sont quant à elles parties pour 370.000 euros, tout comme celles de «Don't Stop Me Now».

Après la vente de mercredi, deux autres enchères en salle et trois ventes en ligne sont prévues. Au total, près de 1.500 pièces ayant appartenu à la star seront proposées. Les bénéfices des enchères seront en partie reversés aux fondations Mercury Phoenix Trust et Elton John Aids Foundation, deux organisations impliquées dans la lutte contre le sida, dont est décédé le leader de Queen en 1991, à l’âge de 45 ans.