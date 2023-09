Paris : voici les concerts les plus attendus d'ici à la fin de l'année

À vos agendas ! Plusieurs concerts vont résonner dans la capitale. Du rock, en passant par la pop, le rap, et la variété française, voici les rendez-vous les plus attendus pour en prendre plein les yeux et les oreilles, d’ici à la fin de l’année.

Septembre

Paul Weller

Véritable légende vivante en Angleterre, Paul Weller, le co-fondateur de «The Jam», puis du groupe jazzy-soul «The Style Council», sera de passage à Paris, le temps d’une soirée : le mardi 12 septembre. Marqué par des influences rock, soul, funk et folk, le musicien rassemblera ses fans à la Salle Pleyel.

Juanes

Le 12 septembre, le Colombien Juanes va quant à lui enflammer la scène de l’Olympia avec ses tubes pop-rock et latino. Après ce concert parisien, le chanteur aux 16 millions de disques vendus, à qui l’on doit notamment «A Dios le Pido» et «La Camisa Negra», retournera en Amérique du Sud.

Usher

Après plusieurs années d’absence, Usher signe son grand retour dans l’Hexagone. Le chanteur américain de 44 ans se produira à la Seine Musicale, sur l’Île Seguin, les 24, 25, 27 et 28 septembre, puis les 1, 2, 4 et 5 octobre. L’occasion de chanter à tue-tête «Yeah !», «My Boo», «U Got It Bad», ou encore «DJ Got Us Fallin' In Love».

Octobre

Blink-182

Le 9 octobre, la scène de l’Accor Arena va trembler. Et pour cause, Blink-182 est à l’affiche dans le cadre de sa tournée mondiale «We are coming». Le célèbre trio américain de punk rock s’est reformé l’année dernière avec le retour du chanteur Tom Delonge, aux côtés du bassiste et chanteur Mark Hoppus et du batteur Travis Barker.

Claudio Capéo

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 avec son tube «Un homme debout» (single de diamant), le chanteur au grain de voix singulier sera en concert le 14 octobre au Zenith Paris - La Villette.

SKIP THE USE

Les franciliens et amateurs de rock alternatif peuvent se réjouir, le groupe français Skip the Use va faire étape dans la ville lumière. Emmené par le charismatique Mat Bastard, le combo nordiste, originaire de Ronchin, donne rendez-vous à son public le 21 octobre, au Zenith Paris - La Villette.

Pascal Obispo

Dans le cadre de sa tournée «30 ans de succès», Pascal Obispo se produira les 19 et 20 octobre à la Seine Musicale. «Lucie», «Tombé pour elle»… Accompagné d’une dizaine de musiciens, il interprètera ses plus grands succès, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes.

Shaka ponk

Après plus d’un million de disques vendus et vingt ans d’existence, les membres de Shaka Ponk ont annoncé leur séparation. Et cette aventure s’achève avec une tournée, baptisée «The Final F#*cked Up Tour». Les fans pourront notamment les applaudir une dernière fois les 18 et 19 octobre et les 8 et 9 novembre au Zénith Paris - La Villette.

Novembre

Madonna

En juin dernier, Madonna a dû être hospitalisée après avoir contracté une grave infection bactérienne. Mais que les fans de la chanteuse se rassurent, elle va mieux, et ses concerts prévus à Paris sont bien maintenus. La star de 64 ans sera sur la scène de l'Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre.

50 Cent

Paris La Défense Arena accueillera le célèbre rappeur américain 50 Cent. De son vrai nom Curtis James Jackson III, cette star du rap, qui a connu un succès planétaire depuis les années 2000, donne rendez-vous à ses fans le 3 novembre. «In da Club », «Candy Shop», «Just a Lil Bit», «Many Men»… 50 Cent interprétera ses plus grands succès en live.

Jain

Après quatre années d’absence, Jain a fait son grand retour sur scène pour défendre son nouvel album psychédélique, «The Foll». La Toulousaine, qui s'était fait connaître avec ses titres «Come» et «Makeba» en 2015, fera escale au Zénith de Paris La Villette le 23 novembre.

Gazo

La voix grave et éraillée d’Ibrahima Diakité, alias Gazo, va résonner à l’Accor Arena. Âgé de 29 ans, le roi de la drill française, sous-genre du rap, se produira le 16 novembre.

Axel Bauer

Icône emblématique de la scène rock française depuis 1984, Axel Bauer jouera dans la salle de l’Olympia. Compositeur, auteur et musicien, il fera vibrer ses cordes vocales et celle de sa guitare le 22 novembre.

Décembre

Kyo

Le groupe de pop-rock français Kyo donnera un concert dans la capitale pour fêter les 20 ans de son album à succès, intitulé «Le Chemin». Le quatuor jouera l’intégralité de cet album au Zénith de Paris - La Villette le samedi 2 décembre.

Renaud

Renaud a ajouté de nouvelles dates à sa tournée intimiste «Dans mes cordes». Accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes, il montera sur la scène des Folies Bergère les 8 et 9 décembre. L’interprète de «Mistral gagnant» se produira également à La Salle Pleyel les 20 et 21 décembre.

Soprano

Après avoir rempli le Stade de France en mai dernier, Soprano va mettre le feu à l’Accor Arena le 13 décembre. Le chanteur achèvera sa tournée «Chasseur d’étoile» quelques jours plus tard, les 16 et 17 décembre, à Marseille, sa ville d’origine.

Sting

Ex-leader de «The Police», Sting va poser ses valises à Paris le 13 décembre. Pour le voir, rendez-vous à l’Accor Arena, où le chanteur britannique, qui fêtera en octobre ses 72 ans, interprétera «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message In A Bottle», et bien d'autres tubes. La première partie sera assurée par Joe Sumner.

Christophe Maé

Repéré par le producteur Dove Attia dans un bar en Corse, Christophe Maé défendra son nouvel album «C'est drôle la Vie», les 15 et 16 décembre. Et c’est dans le 12e, à l'Accor Arena, que le chanteur retrouvera ses fans, qui le suivent, pour la plupart, depuis ses premiers pas dans la comédie musicale Le Roi-Soleil.

Bigflo & Oli

Bigflo et Oli se produiront le 8 décembre dans la plus grande salle d’Europe, à Paris La Défense Arena. Connus pour leur rap poétique et engagé, les frères toulousains promettent un show mémorable et convivial, avec des titres de leur dernier album, mais aussi des classiques.