Vianney annonce la sortie de son nouvel album

Vianney a annoncé sur Instagram la sortie de son nouvel album. Baptisé «À 2 à 3», il sera disponible dès le 10 novembre prochain.

Vianney est de retour avec un nouvel opus. L’interprète de «Je m’en vais» a en effet annoncé la nouvelle ce jeudi dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Son album sortira le 10 novembre et s’intitulera «À 2 à 3». Et pour cause, il est uniquement composé de duos, et de quelques trios.

«Cela faisait des années, des centaines de concerts, que je chantais mes chansons tout seul, avec ma guitare. Et à un moment donné, j’avais juste envie de partager», a confié Vianney, qui a passé «des milliers d’heure en studios, en compagnie de sa batterie, de sa guitare, de son piano, de ses basses, et entouré de (ses) amis».

Du beau monde

Son album contient une quinzaine de titres, et on en connaît déjà certains, comme «Call on me» avec Ed Sheeran, «Keep it Simple» avec Mika, «Le Feu» avec Kendji Girac, ou encore «Comment on fait», en duo avec Zazie.

Le chanteur de 32 ans a également invité Bigflo et Oli, Florent Pagny, Soprano, Ben Mazué, Gims, Jean-Louis Aubert, mais aussi Renaud et Mc Solar. Pour faire patienter ses fans, Vianney a d’ailleurs publié sur YouTube «Le départ», son duo avec le rappeur.

Pour ce nouvel opus, Vianney a attribué une couleur de pochette pour chaque artiste, comme l’avait déjà fait Orelsan pour «Civilisation», et les précommandes de «À 2 à 3» sont d’ores et déjà ouvertes, a-t-il précisé, promettant de dédicacer les 100 premiers exemplaires de chacune des éditions.