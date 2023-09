Skinimalism : quelle est cette routine beauté de plus en plus tendance ?

Une nouvelle routine beauté, baptisée «skinimalism», prône le retour à la légèreté et à la simplicité. Voici en quoi consiste cette pratique qui fait de plus en plus d’adeptes.

Terminé les multicouches de maquillage et de produits. La tendance est à la simplicité, et plus précisément, au skinimalism. L’objectif de ce rituel beauté ? Se concentrer sur l’essentiel et laisser respirer sa peau.

Pour se faire, on réduit au maximum le nombre de cosmétiques qu’on applique sur son visage et on privilégie la qualité à la quantité. Et c’est valable autant pour les soins que pour le maquillage.

faire le minimum

Dans l’idéal, on utilise uniquement 2 ou 3 produits pour la peau (un sérum et une crème par exemple), et on les choisit bien. C’est-à-dire plus naturels, réellement efficaces, et adaptés à son type de peau.

Côté make-up, on évite de se cacher derrière des couches de maquillage et on mise sur le naturel. Par exemple, concentrez-vous uniquement sur une zone qui vous tient à cœur. Le teint ? Le maquillage des yeux ? Des lèvres ?

En trois mots : «Less is more». Grâce au skinimalism, on fait non seulement des économies, d’argent et de temps, mais en plus, on allège sa charge mentale esthétique.

Se maquiller minutieusement tous les jours de A à Z et faire des soins longs et à répétition peut en effet être vécu par certaines comme une obligation, et une corvée. Alors qu’on peut prendre soin de sa peau sans passer 30 minutes à appliquer une série de substances et d’actifs sur son visage.

En sachant qu’il existe de nombreux produits multi-usages : démaquillant et tonique, huile pour cheveux et corps, fond de teint soin avec SPF, baume pour les lèvres à la fois pigmenté et hydratant…

Ces soins multifonctions aident à réduire facilement le nombre d’étapes de sa routine beauté, mais aussi le nombre de flacons et de pots qui trônent dans la salle de bain.