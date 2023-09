What Remains of Us : tout savoir sur le film d'horreur avec Kit Harington

Kit Harington sera prochainement à l’affiche du film d’horreur «What Remains of Us», dont la première image officielle vient d’être dévoilée. L’ancien interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» y jouera le rôle d’un père de famille qui se transforme en monstre tous les mois.

Une sueur froide. Une première image de Kit Harington dans le film d’horreur «What Remains of Us» vient d’être dévoilée. L’ancien interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» y apparaît une hache à la main, regardant sur sa gauche, avec une maisonnette en arrière-plan.

© WROU FILM LIMITED

Première fiction réalisée par Alexander J. Farrell, basée sur un scénario cosigné avec Greer Ellison, «What Remains of Us» se déroule dans l’Angleterre rurale des années 1960, et suit l’histoire d’une fillette de 10 ans vivant dans une maison isolée du reste du monde avec ses parents. Un mode de vie singulier qu’elle commence à questionner, jusqu’au jour où elle découvre que son père se transforme en monstre une fois par mois.

Pas encore de date de sortie française

Ses parents lui expliquent alors qu’elle n’a aucune raison d’être effrayée par cette transformation. Mais quand le monstre parvient à s’échapper, la jeune fille découvre la véritable identité de son père, et se prépare à prendre une décision susceptible de bouleverser l’entièreté de son existence.

En plus de Kit Harington, le casting de «What Remains of Us» pourra compter sur les présences de Caoilinn Springall et Ashleigh Cummings. James Cosmo, qui jouait le rôle de Jeor Mormont dans «Game of Thrones», sera également présent au générique. Aucune date de sortie en France n’est connue pour le moment.