Beetlejuice 2 : Tim Burton révèle que le film avait quasiment bouclé son tournage avant la grève

Dans un entretien avec le site britannique The Independent, Tim Burton a révélé que le tournage de «Beetlejuice 2» était à deux jours de sa conclusion avant que la grève ne vienne paralyser Hollywood. Un film que le réalisateur est impatient de dévoiler au public.

Un léger contre-temps. Tim Burton a révélé au site britannique The Independent qu’il ne lui restait que deux jours de tournage pour terminer «Beetlejuice 2», dont la production a été arrêtée par le mouvement de grève toujours en cours à Hollywood. «Je suis reconnaissant de ce que nous avons pu faire. Il nous restait littéralement une journée et demie de travail. On sait ce qu’il nous reste à faire. Le film est terminé à 99%», explique-t-il.

Le réalisateur en a profité pour partager la joie qu’il a eu de travailler sur ce film où, contrairement aux productions modernes, il a fait le choix de faire appel le moins possible aux effets spéciaux. «J’ai essayé de réduire tout cela au minimum, pour retourner aux fondamentaux avec des personnes et des marionnettes. C’était comme retrouver la raison pour laquelle j’ai toujours aimé faire des films», dit-il.

Suite du film de 1988, «Beetlejuice 2» verra Michael Keaton reprendre le rôle principal. Il y donnera la réplique à Winona Ryder et Catherine O’Hara, qui étaient également présentes au générique du premier volet. Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, et Justin Theroux complètent le casting. «Beetlejuice est le film le plus génial auquel il m’a été donné de participer. C’est drôle, c’est tellement bien. Et vous savez quoi ? On fait exactement ce que nous faisions dans le premier film», s’était enthousiasmé Michael Keaton dans une interview avec le site britannique Empire en juin dernier à propos du tournage artisanal de «Beetlejuice 2».