Calogero : ces 3 anecdotes que vous ignoriez sur le chanteur devenu comédien

Alors qu’il vient de sortir son neuvième album, «A.M.O.U.R», Calogero fait ses premiers pas comme comédien dans le téléfilm «Respire», diffusé ce mardi soir. Voici 3 choses que vous ne saviez pas sur l’auteur-compositeur-interprète.

Il a manqué une passe de Zinédine Zidane

Au début des années 2010, Calogero est contacté par Zinédine Zidane pour participer à un match de football organisé pour soutenir une association. Sur le terrain, le champion du monde lui fait une passe. Mais le chanteur manque le ballon, lequel part en touche. «J'en ai fait des cauchemars. (...) Je sais arrêter un ballon, je sais faire les passes. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris de vouloir écraser le ballon ?», a-t-il reconnu en août 2017, sur le plateau de l’émission «C à Vous».

France Gall a été sa bonne fée

Originaire de Grenoble, Calogero a décidé à ses débuts de monter un groupe, Les Charts, avec son frère Gioacchino et son ami Francis Maggiulli. Un soir d’octobre 1987, les trois copains sont allés dans l’un des restaurants de la ville dans l’espoir de rencontrer des stars de la chanson qui y dînaient après l’enregistrement d’une émission sur une radio locale. C’est France Gall qu’ils ont croisée. Après ce bref échange, et même si elle ne les avait pas entendus jouer, la chanteuse a parlé d’eux à la maison de disques, Apache. «Je vous promets qu'après l'avoir rencontré, j'étais persuadé que j'allais réussir», a-t-il confié sur RTL. La suite, on la connaît.

Ado, il rêvait d’être ébéniste

L’interprète du tube «En apesanteur», qui n’était pas un bon élève, a eu quelques difficultés à trouver sa voie. Il a suivi une formation d’apprenti-plombier ainsi que des cours d’architecture, mais s’est ensuite très vite passionné pour la musique. Et plus précisément, la basse. Etant gaucher, Calogero s’est rendu chez un ébéniste pour qu’il adapte l’instrument prévu pour un gaucher. Mais l’homme avait perdu deux ou trois doigts. Un détail qui a marqué le futur musicien, abandonnant l’idée un jour de «travailler le bois».