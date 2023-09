Kate Winslet : la comédienne se confie sur les difficultés rencontrées sur le tournage de «Lee»

Présenté au Festival du film international de Toronto, «Lee» voit Kate Winslet délivrer une performance remarquable dans le rôle de la journaliste et photographe de guerre américaine, Lee Miller. Un film qui a exigé beaucoup de patience de sa part.

Le projet d’une vie. Actrice principale et productrice de «Lee», Kate Winslet a travaillé pendant des années au développement de ce film consacré à la journaliste et photographe de guerre américaine, Lee Miller, connue pour avoir documenté les atrocités des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. La comédienne a profité de faire la couverture de l’édition américaine de Vogue pour revenir sur les nombreuses difficultés rencontrées pour que ce long métrage, qui vient d’être acclamé lors de sa présentation au Festival du film international de Toronto, puisse voir le jour.

Kate Winslet évoque notamment ses échanges avec des hommes haut placés à Hollywood. «Ces hommes qui pensent que vous avez envie et besoin de leur aide sont incroyablement insupportables. J’ai même eu un réalisateur qui m’a dit : ‘Écoute, tu fais mon film et je ferai en sorte que ton petit projet soit financé’. Petit ! Nous avons eu aussi de potentiels investisseurs masculins nous demandant : ‘Dîtes moi, pourquoi dois-je apprécier cette femme ?’», lance-t-elle. Elle souligne toutefois l’importance du mouvement #MeToo dans l’évolution des mentalités à Hollywood de manière générale. «Les jeunes comédiennes n’ont plus peur. Cela me rend tellement fière», dit-elle.

Jugée sur son physique

Le tournage de «Lee» a été particulièrement éprouvant pour Kate Winslet qui, dès le premier jour devant la caméra à Saint-Malo a violemment chuté sur le dos. «J’ai eu trois hématomes au niveau de la colonne vertébrale. Je pouvais à peine tenir debout», précise-t-elle. Cette blessure l’a empêché de s’entraîner pour tourner les scènes où elle apparaît seins nus, ou en soutien-gorge. «Vous savez, j’ai dû être sacrément brave pour accepter d’exposer mon corps sans préparation, et de ne pas avoir exigé de tout cacher», précise Kate Winslet qui, tout au long de sa carrière, n’a jamais cessé d’être jugée sur son physique.

«On m’a toujours dit que je n’étais pas physiquement comme il fallait, que je devrais accepter d’avoir moins d’opportunités en conséquence. Je sais que j’ai mieux à faire que perdre mon énergie à propos des critiques sur mon physique. Je pense que n’importe quelle femme a intérêt à se dire : Je crois en moi. Ce que les autres pensent n’a aucune importance. Voilà qui je suis, et continuons d’avancer», lance-t-elle.