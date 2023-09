Van Gogh : un tableau volé du peintre récupéré par l'«Indiana Jones» du monde de l'art

Trois ans après son vol, un tableau de Van Gogh a été retrouvé par l'«Indiana Jones» de l'art. L'œuvre va pouvoir reprendre sa place au sein du musée Singer Laren à Amsterdam.

Indiana Jones n'existe pas seulement au cinéma. Le néerlandais Arthur Brand, détective privé dans le monde de l'art, a remis la main sur «Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps», célèbre tableau de Vincent Van Gogh, datant de 1884. Mais comment y est-il parvenu ?

Au total, la disparition aura duré trois ans et demi. Le 30 mars 2020, alors que le monde venait à peine d'entrer en confinement, une toile bien connue de Van Gogh était dérobée au musée Singer Laren à Amsterdam. Les caméras de surveillance montraient un homme détruisant une porte vitrée du musée au milieu de la nuit, avant de s'enfuir avec le tableau caché sous son bras droit.

Arthur Brand a finalement réussi à remonter la trace du voleur et à récupérer l'oeuvre, d'une valeur estimée entre trois et six millions d'euros. Agissant en coopération avec les autorités néerlandaises, Brand passait des appels fréquents pour retrouver le tableau. Son enquête s'est tout d'abord orientée vers un homme, Nils M., arrêté en avril 2021 et identifié par les médias néerlandais comme étant l'auteur du vol. Il a ensuite été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison.



L'homme n'en était pas à son premier coup, puisqu'il avait également été condamné pour avoir volé un chef-d'œuvre de Frans Hals intitulé «Deux jeunes hommes riant», lors d'un autre braquage.

«Après quelques mois, j'ai appris auprès d'une source issue du monde criminel qui était celui qui avait acheté le Van Gogh à Nils M.», a déclaré Brand. Son identité a ensuite été révélée. Il s'agit d'un dénommé Peter Roy K., qui a été condamné à 12 ans de prison en tant qu'acheteur. Il souhaitait utiliser la toile comme garantie pour négocier une réduction de sa peine. Arthur Brand a cependant veillé à ce que cette demande ne soit pas respectée.

Grâce à sa force de persuasion, le détective est parvenu à convaincre Peter Roy K. de restituer l'oeuvre. Le tableau lui a donc été remis, dans un sac IKEA bleu, enroulé dans du papier bulle et rangé dans une taie d'oreiller.

Un clip vidéo fourni par l'enquêteur, le montre déballant l'oeuvre dans son salon. «Confirmer qu'il s'agissait bien du Van Gogh volé a été l'un des plus grands moments de ma vie», a déclaré M. Brand à l'AFP. «Je n'arrivais pas y croire», a-t-il poursuivi.

Très ému par la situation, le détective s'est notamment félicité que «grâce à une opération menée en étroite coordination avec la police néerlandaise, nous avons récupéré le tableau». Il s'est également empressé de partager la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) September 12, 2023