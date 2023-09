«Winnie l'Ourson, Blood and Honey 2» : la première image de Tigrou dans la suite du film d'horreur dévoilée

Le site américain IGN vient de dévoiler les premières images de Tigrou qui sera présent dans «Winnie l'Ourson, Blood and Honey 2», la suite du film d’horreur réalisé par Rhys Frake-Whaterfield dont la sortie aux États-Unis est prévue pour février 2024.

Un des plus gros succès de l’année. En février 2023, le film horrifique «Winnie l’Ourson : Blood and Honey» du réalisateur Rhys Frake-Whaterfield voyait le jour outre-Atlantique. Massacré par la critique le jour de sa sortie, ce long métrage centré sur un récit gore et ultra-violent se déroulant dans l’univers de Winnie l’Ourson – lui et Porcinet, abandonnés par un Jean-Christophe devenu adulte, ayant décidé de massacrer tous les habitants de la Forêt des Rêves Bleus – a toutefois réussi à s’imposer comme un des plus rentables de l’année.

Le film a engendré 5 millions de dollars de recette sur un budget situé autour de 100.000 dollars. Un deuxième volet est aujourd’hui en production, et le site américain IGN vient de dévoiler les premières images de Tigrou, le grand absent du premier volet, qui va rejoindre ses camarades dans cet immense bain de sang.

© IGN/Altitude © IGN/Altitude



Selon le producteur Scott Jeffrey, Tigrou – dont l’image tombe dans le domaine public en janvier 2024, soit un mois avant la sortie de «Winnie l'Ourson, Blood and Honey 2» aux États-Unis – se révélera être un redoutable tueur. «Tigrou est incroyablement violent. Il aime torturer ses victimes avant de les tuer», explique-t-il. Il précise également que le budget mis à disposition de Rhys Frake-Whaterfield pour ce deuxième volet a été « substantiellement revu à la hausse », de quoi lui permettre d’aller encore plus loin dans le gore et la violence. «Je pense vraiment que le public s’intéressera à ce que nous faisons», assure Scott Jeffrey.