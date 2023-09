Intelligence artificielle : «Je veux un scan de votre fille pour en créer une réplique virtuelle», lance Sean Penn aux patrons de studios

Alors que la grève des scénaristes et acteurs se poursuit depuis plusieurs semaines à Hollywood, Sean Penn a pris position contre l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie du spectacle, appuyant son propos avec une formule choc.

Une proposition choc comme argument. Interrogé par Variety, l’acteur et réalisateur Sean Penn a réitéré son soutien aux scénaristes et acteurs en grève contre les studios d’Hollywood, fustigeant le refus de ces derniers de trouver un accord sur la question de l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans cette industrie.

«Je veux un scan de votre fille»

Pour appuyer son opposition à l’IA, Sean Penn a ainsi imaginé une discussion avec les patrons des studios, dévoilant un argument qui selon lui mettrait fin au blocage sur la question. «Vous voulez mes scans, mes données vocales et tout le reste. OK. Voici ce que je pense être juste : je veux ceux de votre fille, pour en créer une réplique virtuelle et inviter mes amis à faire ce que nous voulons dans une fête virtuelle. Voulez-vous bien regarder la caméra et me dire que vous pensez que c'est cool ?», a-t-il ainsi lancé.

«Il ne s’agit pas d’une question de business», c’est une question de moralité, a poursuivi l’acteur et réalisateur.

Outre les questions des partages des revenus liés au streaming et les salaires, les grévistes réclament en effet un encadrement de l’usage de l’IA, technologie capable d’écrire des scénarios ou encore cloner la voix et l’image des acteurs. Mais jusqu’à présent, les négociations avec les studios sont restées au point mort, mettant Hollywood presque totalement à l’arrêt. Une situation inédite depuis 1960.