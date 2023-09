«Les trois mousquetaires» : découvrez l'affiche du second volet centré sur Milady

Il est attendu au cinéma le 13 décembre prochain. Le film «Les trois mousquetaires : Milady», avec Eva Green, a dévoilé ce jeudi son affiche.

Après un premier volet sorti en avril dernier qui attiré près de 3,5 millions de spectateurs en salles, les trois mousquetaires reviendront au cinéma pour de nouvelles aventures, le 13 décembre prochain.

L’affiche a été dévoilée ce jeudi 14 septembre, sur laquelle on retrouve le casting du premier volet composé de François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, ainsi qu'Eva Green qui incarne la redoutable Milady.

Cette même Milady qui sera au centre de ce long-métrage toujours réalisé par Martin Bourboulon, et adapté de l’œuvre d’Alexandre Dumas. D’après le scénario signé Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les mousquetaires devront protéger le roi et la reine contre un complot machiavélique orchestré notamment par le Cardinal de Richelieu. Une suite qui promet du grand spectacle.