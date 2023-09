Bruce Lee : voici comment Mason Lee a réussi à obtenir le rôle principal dans le biopic réalisé par son père, Ang Lee

C’est Mason Lee, fils du réalisateur Ang Lee, qui incarnera Bruce Lee dans le biopic consacré à la star du kung-fu. Pour le producteur Lawrence Grey, le jeune comédien a tout fait pour mériter un rôle pour lequel il s’entraîne sans relâche depuis 5 ans.

Une détermination à toute épreuve. Le site américain Collider a profité de la présence du producteur Lawrence Grey au Festival international du film de Toronto – où il venait présenter «Marchands de douleur» – pour l’interroger sur le biopic consacré à Bruce Lee actuellement en développement. Et plus particulièrement sur le choix de confier le rôle principal à Mason Lee, le fils du réalisateur Ang Lee, qui sera en charge de la mise en scène.

Selon Lawrence Grey, Ang Lee lui a personnellement présenté son fils à propos du rôle au lancement du projet. Connu du grand public pour avoir incarné le personnage de Teddy dans «Very Bad Trip 2», Mason Lee est un acteur accompli en Chine. Et dont la ressemblance avec Bruce Lee est troublante, selon le réalisateur.

«Très tôt, Ang Lee nous a présenté son fils, Mason Lee, qui est un acteur reconnu, travaillant principalement en Chine, bien qu’il ait joué dans des films américains ayant eu du succès, et c’est surtout le portrait craché de Bruce Lee. Nous avions ça parmi nos options. Mais on s’est dit : ‘Ok, nous ne voulons pas être les producteurs qui succombent au népotisme’. Donc on a décidé de laisser ça de côté», explique-t-il. Un casting pour trouver l’acteur qui incarnera Bruce Lee à l’écran a été lancé dans toute l’Asie et en Amérique du nord. Sans succès. «Nous n’arrivions pas à trouver un seul acteur plus convaincant que Mason Lee», poursuit le producteur.

Cinq ans d’entraînement

Obsédé par l'idée d’incarner Bruce Lee, Mason Lee n’est pas resté sans rien faire pendant cette période de casting. Le comédien de 33 ans avait déjà entamé son entraînement afin de se transformer physiquement pour le rôle, et n’a jamais cessé par la suite. «L’avantage d’avoir suivi le développement du projet durant toutes ces années est que, pendant cinq ans, nous avons pu entraîner Mason afin de transformer ce jeune comédien prometteur – qui se trouve être le fils du réalisateur du biopic – en un tueur de sang-froid», ajoute Lawrence Grey.

«Je veux dire par là qu'une personne capable d'apprendre à se battre comme Bruce Lee doit être un maniaque, un tueur. Et à travers cet entraînement, en lisant tous les ouvrages possibles sur Bruce Lee, en s’initiant aux arts martiaux comme il l’a fait, nous avons été capables d’obtenir ce résultat», précise-t-il encore.

À l’heure actuelle, Mason Lee est le seul acteur connu au casting du biopic – qui n’a toujours pas de titre officiel – consacré à Bruce Lee. Le tournage doit démarrer dès la fin du mouvement de grève qui touche Hollywood depuis plusieurs mois. Et on est impatient de découvrir les premières images de ce film qui, sans aucun doute, sera un événement le jour de sa sortie.