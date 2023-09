Leonardo DiCaprio - Martin Scorsese : voici notre classement de tous les films réunissant l'acteur et le réalisateur

Le film «Killers of the Flower Moon», dont la sortie est prévue pour le 18 octobre en France, marquera la sixième collaboration au cinéma entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Voici le classement de leurs 5 précédents long-métrages ensemble.

Une relation fructueuse. Si Robert De Niro reste l’acteur fétiche de Martin Scorsese avec 10 films pour leur duo, l’association du réalisateur avec Leonardo DiCaprio a permis de donner naissance à 5 long-métrages inoubliables (on ne comptera par le court-métrage «The Audition», qui ressemble plus à une publicité géante qu'autre chose). Voici notre classement, qui laisse forcément place à la discussion.

Gangs of New York

Le premier film pour la paire DiCaprio/Scorsese remonte à l’année 2000, avec «Gangs of New York». Une superproduction pour l’époque, qui n’a obtenu le feu vert financier de la part de Miramax Films qu’une fois acté l’accord de l’acteur pour incarner le personnage d’Amsterdam Vallon, dans le New York des années 1860 où des bandes criminelles s’affrontent. C’est toutefois la performance de Daniel Day-Lewis dans le rôle de Bill le Boucher, l’assassin de son père dont il cherche à se venger, qui retiendra l’attention. Le casting est impressionnant, puisque Cameron Diaz, Liam Neeson, et Brendan Gleeson sont présents au générique.

Shutter Island

Ce thriller psychologique sorti en 2010 au cinéma offre à Leonardo DiCaprio l’opportunité de faire l’étalage complet de son jeu d’acteur. Il y incarne le rôle de Teddy Daniels, un marshal débarquant sur l’île de Shutter Island, au large de Boston, pour y enquêter sur la disparition de Rachel Solando, patiente de l’hôpital psychiatrique de haute sécurité qui s’y trouve. Rien ne l’a préparé à ce qu’il va découvrir sur place pour ce qui pourrait être la dernière enquête de sa carrière. Salué par la critique et le public, «Shutter Island» tient le spectateur en haleine du début à la fin, avec une révélation finale à couper le souffle. Avec Mark Ruffalo, Michelle Williams, Emily Mortimer, et Ben Kingsley.

Aviator

En 2004, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese s’attaquent avec «Aviator» à la vie du richissime homme d’affaires Howard Hughes, dont la passion pour le cinéma et les avions feront de lui une des célébrités de son époque au début du XXe siècle. Touche-à-tout, aventurier flamboyant et excentrique, il sera atteint de sévères troubles obsessionnels compulsifs durant les dernières années de sa vie, ce qui le poussera à vivre reclus jusqu’à sa mort, le 5 avril 1976, à 70 ans. Avec Cate Blanchett, Alec Bladwin, et Kate Beckinsale.

Le Loup de Wall Street

Pas évident de choisir. En 2013, Martin Scorsese confie à Leonardo DiCaprio le rôle de Jordan Belfort, un ancien courtier en bourse américain qui va réussir à s’enrichir de manière malhonnête en arnaquant ses clients. Alors que l’homme engrange les dollars par millions, le FBI décide de mener l’enquête sur ses méthodes, et ceux qui orbitent autour de lui. Le film «Le Loup de Wall Street» reste le plus gros succès commercial de Martin Scorsese à ce jour. Ce qui n’est pas rien. Impossible de rester insensible devant ce bijou du cinéma. Avec Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin, ou encore Matthew McConaughey.

Les Infiltrés

Récompensé par l’Oscar du meilleur film en 2007, «Les Infiltrés» est un travail d’équipe. Martin Scorsese a réussi à parfaitement calibrer son récit avec les talents à sa disposition. Leonardo DiCaprio, évidemment, génial dans le rôle de Billy Costigan, un agent infiltré de la police au sein de la mafia irlandaise.

Celle-ci répond aux ordres de Frank Costello, parrain des quartiers sud incarné par Jack Nicholson, qui a toujours un coup d’avance sur les forces de l’ordre. À raison puisqu’il a installé une taupe, Colin Sullivan - joué par Matt Damon - qui est de la même promotion que Costigan, aux plus hauts échelons de la police d’État. Le jeu du chat et de la souris entre Leonardo DiCaprio et Matt Damon est fascinant de bout en bout. Avec un final qui vous laisse sans voix. Une véritable pépite cinématographique.