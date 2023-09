Mort de Fernando Botero : trois œuvres emblématiques du peintre et sculpteur colombien

L’artiste colombien Fernando Botero est décédé à l'âge de 91 ans. Le peintre et sculpteur laisse derrière lui plus de 3.000 toiles et 300 sculptures. Voici trois de ses œuvres emblématiques.

Mona Lisa à douze ans

En 1959, Fernando Botero revisite la célèbre Joconde de Léonard de Vinci et signe une série de six tableaux représentant Mona Lisa dotée de proportions voluptueuses, sa signature. Parmi elles : «Mona Lisa Age twelve» est achetée par le Museum of Modern Art de New York en 1961 et fait connaître l’artiste aux Etats-Unis.

Danseuse à la barre

Défenseur des volumes, l'artiste à tout au long de sa prolifique carrière peint des personnages - hommes et femmes - aux courbes massives. Des personnages représentés en intérieur, en extérieur, nus ou endimanchés régulièrement aperçus en train de danser, à l'instar de «La danseuse à la barre», peinte en 2001. L'une des toiles les plus emblématiques du style Botero.

Le cheval de botero

Egalement sculpteur de renommée internationale, Botero est incontournable pour ses créations elles aussi monumentales. Des représentations de femmes évidemment mais aussi d'animaux qui reviennent régulièrement dans son travail tel que le célèbre «cheval» de Botero. Un équidé aux proportions généreuses, qu'il a sculpté à de multiples reprises, représentant l'animal seul ou bien monté mais toujours puissant et musculeux. L'une de ses versions baptisée «Homme à cheval» a notamment été adjugée 4,3 millions de dollars, en mars 2022, lors d'une vente aux enchères chez Christie's, rapporte l'AFP. Un record pour l'une de ses œuvres.