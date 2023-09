Grève des scénaristes à Hollywood : les négociations doivent reprendre ce mercredi

Alors qu'Hollywood est toujours paralysée par la grève des scénaristes et des acteurs, il est annoncé que les négociations entre les membres de la Writers Guild of America et les grands studios doivent reprendre ce mercredi.

Après une interruption d’un mois, la Writers Guild of America se réunira mercredi avec l'alliance des grands studios, a-t-elle fait savoir ce lundi. Alors que le syndicat est en grève depuis 140 jours, elle a confirmé cette réunion avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision dans un courrier électronique adressé à ses membres.

«La WGA et l'AMPTP ont désormais un calendrier confirmé pour négocier cette semaine, à partir de mercredi», a indiqué le syndicat dans le message. «Vous n’aurez peut-être pas de nos nouvelles dans les prochains jours pendant que nous négocions, mais sachez que notre objectif est d’obtenir un accord équitable pour les écrivains le plus rapidement possible. Nous vous contacterons à nouveau lorsqu'il y aura quelque chose d'important à signaler.»

encore de nombreux désaccords

Selon Variety, les deux parties restent très éloignées sur le sujet des revenus résiduels concernant le streaming, tout comme sur la proposition visant à imposer un niveau de personnel obligatoire dans les pools de scénaristes télé. Ils auraient en revanche un peu plus avancé en matière de réglementation de l'intelligence artificielle, croit savoir le magazine, qui précise cependant qu'il «existe encore des désaccords sur la question de savoir si les travaux des rédacteurs de la WGA peuvent être utilisés pour former des systèmes d'IA».

Pour mémoire, les scénaristes et les acteurs américains se sont lancés dans une grève qui paralyse actuellement Hollywood. Les scénaristes ont lancé leur mouvement en mai, suivis par les acteurs en juillet. Leurs syndicats demandent, entre autres, de meilleurs salaires et des garanties que l'intelligence artificielle ne leur volera pas leurs emplois et leurs revenus.