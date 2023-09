The Big Lebowski : le film des frères Coen est-il inspiré d'une histoire vraie ?

«The Big Lebowski» est un des films incontournables des frères Coen. Si le scénario n’est pas adapté d’une histoire vraie, le personnage incarné par Jeff Bridges, le Duc, est inspiré d'un homme connu sous le nom de Jeff Dowd. Explications.

Une personnalité singulière. Les fans de «The Big Lebowski» fêtent le 25e anniversaire de la sortie de ce film des frères Coen, devenu culte pour une partie des téléspectateurs ayant découvert Jeff Bridges dans le rôle de Jeffrey Lebowski, alias le Duc. Un homme qui passe ses journées en peignoir à se la couler douce, à faire du bowling avec ses amis, et à boire un cocktail baptisé «Russe Blanc» (et parfois un joint).

Le scénario de ce qui a été le 7e film de la carrière des cinéastes est purement fictionnel. Et le personnage de Walter Sobchack, incarné par John Goodman, ou encore de Jesus Quintana, parfaitement joué par John Turturro, n’ont jamais existé dans le monde réel. En revanche, celui de Jeffrey Lebowski a été inspiré par un homme ayant bel et bien existé : Jeff Dowd. Ce dernier a rencontré les frères Coen pour la première fois en 1981, alors qu’il travaillait avec Robert Redford à la création du Festival de Sundance. Spécialiste du marketing dans l’industrie cinématographique, il était lui-même surnommé «le Duc» («the Dude» dans la version originale).

Quelques scènes issues de la réalité

Dans un court portrait réalisé par le site américaine UPROXX en 2014, Jeff Dowd a confirmé que les frères Coen, qu’il n’a jamais cessé de fréquenter suite à leur première entrevue, se sont inspirés de ses postures, de certains traits de personnalité, de certaines de ses manies, et de sa philosophie de vie, pour créer le personnage incarné par Jeff Bridges. Il a également confirmé au site américain du HuffPost son goût pour le «Russe Blanc», qu’il évite heureusement de consommer quotidiennement.

Mieux encore, le documentaire «The Achievers : The Story of the Lebowski fans», disponible gratuitement sur YouTube, nous révèle que la célèbre réplique du film où il explique à quel point son tapis «harmonisait la pièce» – reprise par Walter un peu plus tard – vient directement d’une conversation qu’il a eu avec les frères Coen. Le moment où lui et Walter retrouvent le devoir d’un collégien dans leur voiture qui avait été volée, et se présente au domicile de ses parents en pleine nuit pour le confronter, serait inspirée d’une histoire vraie vécue par un des collègues de Jeff Dowd.