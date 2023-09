Le Seigneur des Anneaux : pourquoi Uma Thurman a-t-elle refusé de jouer dans la trilogie ?

Invitée du talk-show américain animé par Stephen Colbert en 2017, Uma Thurman avait révélé avoir refusé de jouer dans «Le Seigneur des Anneaux», la trilogie réalisée par Peter Jackson au début des années 2000, en raison de la naissance de son premier enfant.

Un choix difficile. L’adaptation cinématographique de Peter Jackson du roman éponyme de J.R.R. Tolkien, «Le Seigneur des Anneaux», affiche une liste impressionnante de comédiens ayant décliné un rôle à l’écran. Il y a eu Sean Connery, qui s’était vu proposer le rôle de Gandalf, finalement refusé (ainsi que les 10 millions de dollars qui allait avec) car il ne comprenait pas le personnage.

Nicolas Cage aurait pu jouer Aragorn à la place de Viggo Mortensen, mais il a pensé plus urgent de passer plus de temps en famille à ce moment de sa carrière. Liam Neeson a rejeté la proposition d’incarner Boromir, ne voulant pas, une fois de plus, ne survivre que le temps d’un volet dans une trilogie (après Star Wars). Ou encore Jake Gyllenhaal, qui a laissé échapper le rôle de Frodo en raison d’une audition catastrophique.

Trois ans en Nouvelle-Zélande

Et il y a eu Uma Thurman, qui en 2017, a avoué à l’animateur de télévision américain Stephen Colbert – grand fan du «Seigneur des Anneaux» – avoir refusé le rôle d’Eowyn (qui sera brillamment incarné par Miranda Otto) en raison de la naissance de son premier enfant, Maya Hawke.

La comédienne explique avoir ressentie le besoin d’être avec son enfant à sa naissance, et de rester à la maison pour s’en occuper. Elle aurait pu prendre la décision de l’emmener avec elle en Nouvelle-Zélande, où Peter Jackson a tourné les films les uns après les autres. Les équipes de tournage et la grande majorité du casting ont été contraint de vivre sur place pendant trois ans pour mener le projet à son terme. «Vous ne vouliez pas emmener votre enfant en Nouvelle-Zélande pendant trois ans ?», l’interroge Stephen Colbert. «Oui, c’était l’inconnu pour moi», répond Uma Thurman, qui considère cette décision comme une des pires de sa carrière.

Il est toutefois important de préciser que, si elle avait fait le choix de participer au «Seigneur des Anneaux», elle n’aurait certainement pas été en mesure d’incarner la mariée dans «Kill Bill», projet imaginé comme un seul film par Quentin Tarantino, qui en fera finalement une histoire en deux parties. Et qui reste pour beaucoup de fans le rôle le plus marquant de toute la filmographie d’Uma Thurman. En conclusion, son choix était tout simplement parfait.