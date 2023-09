Maison Gainsbourg : les visites déjà complètes jusqu'à décembre

Après une longue attente, la Maison Gainsbourg a enfin ouvert ses portes ce mercredi. Un événement très attendu, à tel point que la billetterie affiche déjà complet jusqu’à décembre prochain.

Un succès incroyable. Fermée depuis la disparition de Serge Gainsbourg il y a trente-deux ans, la mythique demeure du chanteur située au 5 bis, rue de Verneuil, à Paris (7e), a enfin ouvert ses portes au grand public ce mercredi. Les fans sont nombreux à répondre à l’invitation, à tel point que la billetterie affiche déjà complet. Et ce, jusqu’à la fin du mois de décembre prochain.

Après 32 ans d’attente, la Maison Gainsbourg est fière de vous ouvrir ses portes dès aujourd’hui !





Des créneaux de visite du musée sont encore disponible, en attendant de nouveaux créneaux de visite « Maison & Musée ».





Alexis Raimbault#MaisonGainsbourg #ouverture #5Bis pic.twitter.com/kfYUvYST8g — Maison Gainsbourg (@MGainsbourg) September 20, 2023

D’autres créneaux de réservation devraient être proposés prochainement pour accéder à la visite des lieux, d’une durée de trente minutes. S’il n’y a plus de places actuellement pour la Maison Gainsbourg, il en reste en revanche pour le musée qui se trouve de l’autre côté du trottoir, au numéro 14 de la même rue de Verneuil.

Ce lieu dédié à l’homme à la tête de chou réunit plus de 450 objets qui se trouvaient pour la plupart dans la maison, et sont aujourd'hui répartis en huit chapitres chronologiques. Les visiteurs peuvent également déambuler dans la boutique-librairie et prendre un verre au Gainsbarre, café en journée et piano-bar en soirée.

Maison Gainsbourg, 5 bis et 14, rue de Verneuil, Paris (7e). 12 € pour le parcours «musée seul», 25 € pour le parcours couplé «maison & musée».