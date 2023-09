BTS : tous les membres du groupe vont renouveler leur contrat pour un retour en 2025

Les membres de BTS vont renouveler leurs contrats avec le label Big Hit Music et le groupe, actuellement en pause, reprendra après 2025.

De quoi rendre fous de joie les fans du groupe star de la K-pop : BTS va renouveler ses contrats avec Big Hit Music, a annoncé mercredi le label de longue date du boysband sud-coréen.

Certains de ses sept membres suivant actuellement leur service militaire obligatoire, le label a assuré aux fans que le groupe continuerait à travailler avec Big Hit «sur leurs futures sorties à partir de 2025», selon une déclaration partagée par la société mère de Big Hit, HYBE.

«BigHit Music prendra en considération le service militaire de certains membres et prévoit de signer avec chaque membre du BTS», est-il indiqué. «Les militaires qui servent actuellement dans l’armée auront terminé leur service au début de la période de contrat exclusif renouvelée en 2025[...]. Nous espérons pouvoir partager avec tout le monde une période promotionnelle de groupe complet pour BTS en 2025». Aucun détail sur la durée ou le montant de l'accord n'a été révélé.

La déclaration de HYBE intervient peu de temps après que RM, membre du BTS, a déclaré que le boysband «serait de retour à coup sûr» lors d’une diffusion en direct sur la plate-forme communautaire de fans Weverse, le mois dernier.

Une pause forcée

L'été dernier, BTS avaient annoncé qu'ils allaient faire une pause pendant que certains membres effectuaient leur service militaire et que d'autres poursuivaient leur carrière solo.

Une carrière solo fructueuse, puisqu’ils sont parvenus à se hisser en haut des charts à l’instar de V, dont l'album «Layover» s'est classé au deuxième rang du classement des albums au Billboard 200.

Suga, qui a effectué sa première tournée musicale solo plus tôt cette année, sera ce vendredi le troisième membre du BTS à entamer son service militaire obligatoire. Il emboite le pas à Jin, qui s’était enrôlé en décembre et J-Hope, qui a entamé son service en avril. En Corée, tous les hommes valides doivent effectuer 18 à 21 mois de service militaire et les membres des BTS, s’ils ont bénéficié d’un petit délai avant leur incorporation, n’ont pas pu en être exemptés.

BTS, qui a popularisé la musique sud-coréenne à travers le monde entier, et engrangé des milliards de dollars, a publié début juillet ses mémoires en Corée du Sud.