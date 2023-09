Le Studio Ghibli va devenir une filiale de la chaîne Nippon TV

La société japonaise de films d'animation Studio Ghibli, co-fondée par le célèbre réalisateur Hayao Miyazaki, a annoncé jeudi qu'elle allait devenir une filiale de la chaîne de télévision Nippon TV.

Le studio Ghibli, géant de l'animation animée, devrait devenir une unité de Nippon Television Holdings en octobre, ont annoncé jeudi la chaîne et le studio dans un communiqué commun.

Il sera dirigé par Hiroyuki Fukuda, directeur opérationnel et directeur du conseil d'administration de Nippon TV. Le président du Studio Ghibli, Toshio Suzuki, assumera le poste de président, tandis que Hayao Miyazaki, le célèbre cinéaste et co-créateur du studio, en sera le président d'honneur.

La chaîne de télévision, qui entretient des liens étroits avec le studio d'animation, depuis qu'elle a en 1985 été la première à diffuser à la télévision «Nausicaa de la vallée du vent», va devenir le plus grand actionnaire avec 42,3% des parts.

Promesse d'indépendance

Le Studio Ghibli, qui a acquis une renommée nationale et internationale pour des films à succès tels que «Le Voyage de Chihiro», «Le Conte de la princesse Kaguya», et «Princesse Mononoké», lauréat d'un Oscar, a été fondé en 1985 par Suzuki, Miyazaki et le regretté réalisateur Isao Takahata («Le tombeau des Lucioles»).

Pleins de poésie et de magie, de nombreux films de Hayao Miyazaki sont même devenus des classiques dans le monde entier, comme «Mon Voisin Totoro» (1988) et «Le Voyage de Chihiro» (2001) qui a reçu une avalanche de récompenses, dont l'Ours d'or de la Berlinale en 2002 et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003.

Nippon TV promet de «protéger de manière permanente le savoir-faire et la valeur de la marque de Studio Ghibli», et «respecter l'autonomie» de la société, qui va pouvoir continuer à se concentrer sur la production de ses films, l'exploitation de son musée à Tokyo, et de son parc d'attractions qui a ouvert en 2022 près de Nagoya (centre du Japon).

La question de la succession longtemps posée

La question de savoir qui allait prendre la tête de Ghibli dans les années à venir «posait problème depuis longtemps», a rappelé jeudi le studio dans un communiqué commun avec Nippon TV.

Hayao Miyazaki a 82 ans. Sorti cette année, son nouveau film d'animation, «Le Garçon et le Héron», le premier depuis dix ans, pourrait (ou pas), être le dernier de sa carrière.

Le producteur Toshio Suzuki, autre cofondateur de Studio Ghibli, est lui âgé de 75 ans. Quant au troisième père de la société, le réalisateur Isao Takahata, il est décédé en 2018 à 82 ans.

Les regards se sont un temps tournés vers Goro Miyazaki, 56 ans, le fils aîné de Hayao Miyazaki et lui-même réalisateur de films d'animation du studio, mais il aurait «fermement refusé» de prendre le relais, jugeant «difficile» de faire porter Ghibli sur ses seules épaules, selon le communiqué.