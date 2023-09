Londres : les visiteurs d'une exposition devront se faufiler entre deux personnes nues pour entrer

Les visiteurs de l'exposition artistique dédiée à l'artiste serbe Marina Abramovic, qui se tiendra à la Royal Academy of Arts de Londres à partir de ce samedi 23 septembre, devront se glisser entre deux personnes nues pour y accéder.

Une performance artistique plutôt particulière. Pour accéder à une exposition de la Royal Academy of Arts consacrée à Marina Abramovic, les visiteurs devront passer entre un homme et une femme nus, comme l’a rapporté la BBC.

Évidemment, un accès de secours a été prévu pour les personnes souhaitant accéder à l’exposition de l’artiste serbe sans se sentir gênés en passant entre les deux performeurs nus.

Selon Andrea Tarsia, chef des expositions du célèbre musée londonien, «cette performance artistique, nommée Imponderabilia - désignant une chose ou un événement imprévisible -, force une confrontation entre la nudité, le genre, la sexualité et le désir».

Cette exposition à la Royal Academy of Arts, qui durera dès ce samedi 23 septembre et jusqu'au 1er janvier 2024, est dédiée à l’artiste serbe Marina Abramovic, mondialement connue pour ses œuvres artistiques provocantes, qui font appel au corps et à la nudité.

