Oscars 2024 : «La Passion de Dodin Bouffant» sélectionné pour représenter la France

Le long-métrage «La Passion de Dodin Bouffant» réalisé par Trân Anh Hùng a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2024. Récompensé du Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, il a devancé dans la pré-sélection la Palme d'Or «Anatomie d'une chute» ou «Le règne animal».

Le jury a fait son choix. «La Passion de Dodin Bouffant» du réalisateur franco-vietnamien Trân Anh Hùng a été sélectionné pour représenter la France pour l'édition 2024 des Oscars du cinéma.

Le long-métrage, récompensé du Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2023, l'a emporté devant quatre autres productions : «Goutte d'or» de Clément Cogitore, «Le Règne Animal» de Thomas Cailley, «Sur les chemins noirs» de Denis Imbert et la Palme d'or «Anatomie d'une chute» de Justine Triet.

Le film de Trân Anh Hùng est une adaptation du roman suisse «La Vie et passion de Dodin-Bouffant gourmet». Le spectateur suit le récit d'Eugénie (Juliette Binoche), une cuisinière au service de Dodin (Benoît Magimel), un gastronome. Après 20 ans de vie partagée, l'homme décide de préparer lui-même un plat pour la femme qu'il aime.

Fierté et émotion, La passion de Dodin Bouffant réalisé par Tran Anh Hung, représentera la France dans la catégorie meilleur film en langue étrangère aux #Oscars2024 !



Le 8 novembre au cinéma. pic.twitter.com/utx78W1i5J — Gaumont (@Gaumont) September 21, 2023

Sept personnes étaient chargées de désigner l'heureux élu. En l'occurrence, les producteurs Charles Gillibert et Patrick Wachsberger, les responsables de ventes internationales Sabine Chemaly et Tanja Meissner, le compositeur Alexandre Desplat, ainsi que les metteurs en scène Olivier Assayas et Mounia Meddour.

Désormais, «La Passion de Dodin Bouffant» a jusqu'au 2 octobre prochain pour présenter son dossier de candidature à l'Académie des Oscars. Toutefois, sa présence à la cérémonie n'est pas garantie. Les deux dernières éditions, ni la Palme d'or 2021, «Titane» de Julia Ducournau, ni le César 2023 du Meilleur premier film, «Saint-Omer» d'Alice Diop, n'avaient fait partie des cinq sélectionnés.

Pour rappel, le dernier film français a avoir remporté la statuette était «Indochine» de Régis Wargnier, sorti en 1993. La France reste le pays le plus récompensé dans l'histoire de la catégorie, avec 13 trophées et 39 nominations.