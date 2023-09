Taylor Swift : l'engouement autour de la tracklist de son prochain album fait planter Google

Taylor Swift a révélé la tracklist de «1989 (Taylor’s Version)» après avoir fait jouer ses fans à un jeu en ligne, en collaboration avec Google, qui a connu tant d’engouement qu’il a provoqué des problèmes techniques.

«Merci d'avoir joué le jeu», a posté Taylor Swift en présentant ce mercredi sur les réseaux sociaux la tracklist de son album «1989 (Taylor’s Version)», ré-enregistrement de son album sorti en 2014 et contenant certaines de ses chansons les plus populaires, notamment «Blank Space» et «Shake It Off».

It’s a new soundtrack Here are the back covers and vault track titles for 1989 (my version) I can’t wait for this one to be out, seriously. Thank you for playing along, sleuthing, puzzling and making these reveals so much chaotic fun (which is the best kind of fun, after all… pic.twitter.com/s3QrxGpXhP — Taylor Swift (@taylorswift13) September 20, 2023

Avant de sortir le nom des morceaux, l'auteure-compositrice-interprète avait décidé de s'amuser avec ses fans et de faire équipe avec Google pour faire de cette révélation un jeu. Tout au long de la journée de mardi, les Swifties ont ainsi essayé de résoudre des puzzles de mots qui apparaissaient sur l'écran lorsqu'ils recherchaient «Taylor Swift» sur Google.

Après que des millions d'énigmes ont été résolues dans le monde entier, Google a fait savoir sur X (anciennement Twitter) mercredi matin : «Swifties, nous sommes tirés d'affaire !»

Swifties, we made it out of the woods!





Bridges, built



Codes, cracked



Vault, opened #1989TaylorsVersionVault pic.twitter.com/29FSZhzioi — Google (@Google) September 20, 2023

«Apparemment vous avez aimé le jeu», s’amuse Google en annonçant le chiffre de 35 millions de puzzles résolus.

Guess you could say we love the game https://t.co/9IkhqF8vxm — Google (@Google) September 20, 2023

Une participation massive qui a donné lieu à des problèmes techniques, comme la firme l’avait reconnu avec humour : «Swifties, le coffre-fort est bloqué ! Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'espace vide à l'intérieur. Nous sommes en train de réparer et nous serons bientôt tirés d'affaire».

Swifties, the vault is jammed! But don't worry, there are no blank spaces inside. We're in our fix-it era and will be out of the woods soon https://t.co/2Ija1pbnnf — Google (@Google) September 19, 2023

Un album très attendu

Le mois dernier, Taylor Swift a annoncé lors d’un de ses concerts Eras Tour au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie, que «1989 (Taylor's Version)» serait le prochain album réenregistré de son catalogue musical.

«Surprise !!! 1989 (Taylor’s Version) est en route vers vous», avait écrit Taylor Swift sur les réseaux sociaux. «L’album de 1989 a changé ma vie d’innombrables façons, et cela me remplit d’enthousiasme d’annoncer que ma version sortira le 27 octobre. Pour être tout à fait honnête, c’est le réenregistrement PRÉFÉRÉ que j’ai jamais fait parce que les 5 morceaux de From The Vault sont tellement fous. Je ne peux pas croire qu’ils aient été laissés pour compte. Mais plus pour longtemps !»

L’album réenregistré fait suite à la sortie de «Fearless (Taylor’s Version)», «Red (Taylor’s Version)» et «Speak Now (Taylor’s Version)», trois réenregistrements de disques sortis pour la première fois au début de sa carrière.

Taylor Swift a en effet entrepris en 2019 de récupérer les droits sur sa musique en réenregistrant six albums. Un travail de titan destiné à reprendre son indépendance artistique suite au rachat par le producteur Scooter Braun (producteur notamment de Justin Bieber), de son ancienne maison de disques Big Machine, laquelle avait refusé de lui rendre la propriété des «masters».

Comme le rappelle l’AFP, Taylor Swift n'a pas hésité à faire un événement de la sortie de chacun de ses anciens albums ré-enregistrés. Un pari gagnant qui lui a permis d'ouvrir son catalogue à un public plus jeune, qui n'avait pas connu les périodes de «Taylor Swift» ou «Fearless», ses premiers opus.

Et rien ne résiste à la chanteuse. «Aucun artiste n'est aussi puissant aujourd'hui», estime auprès de l'AFP Ralph Jaccodine, professeur à l'université musicale Berklee, alors que chaque concert de la tournée Eras - dont l'hystérie autour des ventes de billets ont fait se crasher les sites de vente en ligne - génère 13 millions de dollars de revenus et que le film documentaire «Taylor Swift : The Eras Tour», qui sortira en octobre aux Etats-Unis, a déjà battu celui de pré-ventes aux sur un jour, fin août, avec 37 millions de dollars de recettes.