The Toxic Avenger : Peter Dinklage, Kevin Bacon et Elijah Wood font leur apparition sur de nouvelles images du film

Le réalisateur de «The Toxic Avenger», Macon Blair, a dévoilé et commenté une séries de photographies des personnages principaux sur lesquelles on aperçoit notamment Peter Dinklage, Elijah Wood, et Kevin Bacon.

Une expérience «complètement irréelle». C’est ainsi que Macon Blair, le réalisateur de «The Toxic Avenger», décrit le tournage du remake du film éponyme de 1984 qui doit être présenté en avant-première, ce jeudi 21 septembre, au Fantastic Fest d’Austin, aux États-Unis. A cette occasion, plusieurs clichés du long métrage ont été publiés en exclusivité par le site américain Entertainment Weekly. On y aperçoit Peter Dinklage, qui incarne le rôle principal, ainsi qu’Eiljah Wood et Kevin Bacon, qui joueront les principaux antagonistes de l’histoire.

© Legendary Pictures

Peter Dinklage incarnera Winston Gooze, un concierge dépressif et mélancolique travaillant dans une salle de sport. Atteint d’une maladie incurable, Winston tente de voler son employeur, mais finit par tomber dans un bassin de déchets radioactifs, le transformant en monstre difforme connu sous le nom de Toxic Avenger.

«Il y a ce terrible accident industriel qui fait de lui un mutant et un rebus de la société. Mais qui lui procure également une force surhumaine et des super-pouvoirs qui vont le pousser à devenir un justicier dans une société en perdition», précise Macon Blair.

© Legendary Pictures

Elijah Wood incarnera le personnage de Fritz Garbinger, un homme que Macon Blair décrit comme un croisement entre le personnage de Riff Raff dans «The Rocky Horror Picture Show» et celui du Pingouin joué par Danny DeVito dans «Batman : Le Défi» de 1989. «Son apparence est venue après une discussion avec les couturiers et Elijah. (…) L’idée était de faire oublier qu’il s’agit du même Elijah qui joue dans ‘Le Seigneur des Anneaux’», explique le réalisateur.

© Legendary Pictures

Kevin Bacon prêtera ses traits au personnage de Bob Garbinger, le frère de Fritz, mais aussi et surtout un homme d’affaires puissant que le réalisateur décrit comme étant dans le «même moule que Lex Luthor, dans le sens où ils sont à la tête d’une immense fortune et disposent de ressources illimitées, mais c’est un désastre». Si Fritz est le mal-aimé de la famille, Bob est l’enfant prodige. Les deux frères affichent une alliance potentiellement fragile.

© Legendary Pictures

Fritz est le bras armé agissant dans l’ombre pour servir les intérêts de Bob, grâce à un groupe de dangereux criminels appelé les «Killer Nutz» (qu’on pourrait traduire pas les ‘assassins fous’), qui sont à la fois des musiciens et des assassins, selon Macon Blair. «Cela me semblait amusant d’avoir un groupe rock n’roll, avec une représentation diabolique théâtrale, comme KISS ou Alice Cooper, mais leur véritable fonction est d’être des tueurs professionnels», précise le réalisateur.

On notera également la présence au générique de Taylour Paige dans le rôle de J.J. Doherty, qui est à la fois une journaliste et une détective accumulant les preuves contre la société corrompue de Bob Garbinger. Jacob Tremblay incarne le beau-fils de Winston, Wade, un enfant «adorable» selon le réalisateur, mais qui a des «problèmes d’anxiété». «Cela vient du manque de relation avec son nouveau père», précise Macon Blair.