Techno Parade : 3 chiffres impressionnants pour les 25 ans du rendez-vous

La Techno Parade célèbre ce samedi 23 septembre ses 25 ans. Lancé en 1998, avec le soutien Jack Lang, ancien ministre de la Culture, le plus grand rendez-vous des musiques électroniques espère réunir 400.000 personnes pour cette édition. Voici trois chiffres qui résument ce rendez-vous, devenu une véritable vitrine de la culture électro.

La Techno Parade, plus grande manifestation des musiques électroniques, célèbre ses 25 ans ce samedi 23 septembre. Le lancement aura lieu à Paris, place de la Bastille, à partir de midi, en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, pour trois heures de dancefloor, avant un départ du cortège à 15 heures en direction de la place de la République puis de la place de la Nation. Un quart de siècle d'existence symbolisé par des chiffres impressionnant.

Plus de 2.000 artistes invités en 25 ans

© Ghnassia Anthony - David Guetta en 2009

Plus grand rendez-vous électro en France, la Techno Parade réunit depuis 25 ans les meilleurs représentants du genre. Au total, plus de 2.000 artistes ont ainsi fait rayonner les musiques électro au fil des éditions, depuis les chars sillonnant les rues de la Capitale. Parmi eux : Carl Cox, Martin Solveig, David Guetta, Bob Sinclar ou encore The Avener, l'année dernière. Cette année, ils seront plus d'une soixantaine à s'y produire, avec toujours pour ambition de défendre et de promouvoir leur art, longtemps diabolisé, avant d'intégrer le cercle des musiques actuelles.

Plus de 6 millions de participants depuis 1998

©Niko SIPA - 1998 Première édition de la Techno Parade

Depuis 1998, année de la première édition de la Techno Parade, créée sur le modèle de la «Love Parade» de Berlin, lancée elle en 1989, le rendez-vous hexagonal a attiré 6,3 millions de participants. On est bien loin des 150 participants de la première Love Parade berlinoise. Rien que la première année, plus de 200.000 personnes ont fait le déplacement dans les rues de Paris. Pour ce 25e anniversaire, les organisateurs comptent en attirer le double, comme l'a expliqué à l'AFP Tommy Vaudecrane, président de Technopol, association qui organise l'événement. «Si on attire 400.000 personnes, on sera ravis», rappelant que la Techno Parade est «un événement gratuit, accessible à toutes et tous, sans discrimination».

Plus de 143 km parcourus et 135 chars

© Morris Raymond - Jack Lang et Carl Cox en 1999

Symboles de la techno Parade, des dizaines de chars se sont succédé en 25 ans avec à leur bord platines, DJ et même Jack Lang en 1999. Au total, ils sont 135 à avoir foulé l'asphalte sur un parcours cumulant près de 150 km, soit l'équivalant d'un Paris-Rouen. Pour cette édition anniversaire, près d'une vingtaine de bus ponctueront le défilé, qui partira de place de la Bastille, à partir de midi, pour rejoindre la place de la Nation, en fin de journée, en passant par la place de la République. Un peu plus de 6 kilomètres de parcours pour célébrer les musiques électroniques, que les organisateurs espèrent voir un jour inscrites au patrimoine culturel français.