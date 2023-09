Techno Parade : quel est le parcours du cortège festif qui démarre ce samedi midi à Paris ?

La Techno Parade célèbre ce samedi 23 septembre ses 25 ans à Paris. Le coup d’envoi de la manifestation de musiques électroniques sera donné à midi place de la Bastille, avant d’emprunter, dans l’après-midi, un parcours qui s'achèvera place de la Nation.

Plus de six kilomètres de son. Lancée en 1998, la Techno Parade souffle ses 25 bougies ce samedi et donne rendez-vous au public place de la Bastille, à partir de midi. C’est en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, que le coup d’envoi de cette édition anniversaire sera donné, suivi de trois heures de dancefloor au pied de la colonne de Juillet, avant d’entamer son incontournable défilé dans les rues de Paris.

Départ du cortège à 15H

Le cortège démarrera, quant à lui, à 15H, à destination de la place de la République puis de la place de la Nation. Cette année, plus d’une quinzaine de chars déambuleront dans les rues, au fil d’un parcours de près de 7 km, indique le site de la mairie de Paris.

Depuis la place de la Bastille, le défilé empruntera successivement le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du calvaire, puis celui du Temple, pour arriver place de la République. De là, les chars et le public défileront enfin sur le boulevard Voltaire, jusqu’à la place de la Nation, où les musiques électroniques cesseront définitivement de résonner à 19H précises.

Environ 400.000 personnes sont attendues à l’occasion de ce rendez-vous festif et entièrement gratuit.