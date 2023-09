Stranger Things : voici le film de J.J. Abrams et Steven Spielberg qui a inspiré la série

Réalisé par J.J. Abrams, et produit par Steven Spielberg, en 2011, «Super 8» a été présenté par les frères Duffer comme un élément déclencheur dans la création de «Stranger Things», le film et la série partageant de nombreux points communs. Explications.

La force de l’inspiration. En 2011, J.J. Abrams met en scène «Super 8», un film de science-fiction produit par Steven Spielberg, le réalisateur auquel il rend un hommage appuyé à travers une histoire comprenant des ingrédients de ses plus grands succès, que ce soit «Les Goonies», «E.T.», ou «Rencontre du troisième type».

Le long métrage suit l’histoire de Joe Lamb, un garçon vivant seul avec son père après le décès de sa mère. Un jour, lui et ses amis assistent à l’accident d’un train alors qu’ils tournent un film de zombie avec leur caméra Super 8. C’est alors qu’ils découvrent l’existence d’une créature extra-terrestre cherchant à quitter la Terre. Le groupe d’amis va alors l’aider à prendre la fuite, alors que l’armée américaine se lance à sa poursuite.

Invités du podcast Happy Sad Confused l’an dernier, les frères Duffer avait évoqué l’influence de ce film dans le processus créatif de «Stranger Things». Notamment l’envie de voir ce type d’histoire durer dans le temps. «Nous voulions faire revenir cette manière sincère, aventureuse et familiale de raconter les histoires qui semblait avoir disparu – à l’exception de ‘Super 8’ – plus personne ne faisait ça. J’ai adoré ‘Super 8’ mais il a disparu aussitôt. Et il n’y avait plus rien ensuite. Et je pense que nous avions un appétit – du moins c’était mon souhait – pour ce type de récit. Donc c’est surtout pour ça que cela s’est passé, pour rester dans cette zone», expliquaient-ils.

La présence d'un personnage incompris

Que ce soit dans «Super 8» ou «Stranger Things», les téléspectateurs découvrent une bande d’amis plutôt jeunes, qui se retrouvent embarqués dans une aventure qui les dépasse. Dans le film de J.J. Abrams, Joe partage sa passion pour le cinéma avec ses amis, Charles, Cary, et Martin. Quand Alice, pour qui Joe commence à développer des sentiments, est enlevée par l’Alien, ils se retrouvent à mettre en place un stratagème inattendu pour la libérer.

Dans «Stranger Things», c’est la passion commune de Will, Lucas, Dustin et Mike pour «Donjons et Dragons» qui unit la bande de copains. Quand Will disparaît mystérieusement dans le monde de l’Upside Down, ils font la rencontre d’une fillette dotée d’un superpouvoir télékinétique qui va les aider à le ramener dans le monde réel. Dans les deux cas, un personnage – l’Alien dans «Super 8» et Eleven dans «Stranger Things» – se révèle être incompris du monde extérieur.

Bien évidemment, l’objectif n’est pas d’affirmer que «Super 8» est la seule inspiration des frères Duffer pour leur série à succès, qui touchera à sa fin avec une cinquième et ultime saison attendue en 2025 sur Netflix. Mais il est bon de rappeler l’existence, et l’influence, de ce long métrage dans lequel J.J. Abrams fait l’étalage de ses talents de réalisateur.