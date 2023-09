Usher : le rappeur est en concert à Paris jusqu’au 5 octobre 

Tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl, le rappeur américain Usher fait étape à Paris pour une série de concerts.

Après plusieurs années d’absence, Usher signe son grand retour dans l’Hexagone. Le chanteur américain a donné un premier concert hier à La Seine Musicale, sur l’Île Seguin, et sera de retour sur scène ce lundi 25 septembre, ainsi que les 27 et 28 septembre, puis les 1, 2, 4 et 5 octobre, en sachant que ce sont ses seules dates en Europe.

Au programme : des costumes inédits, des éclairages et effets spéciaux à la pointe de la technologie, et des tubes, issus de ses 30 ans de carrière. Les fans pourront notamment chanter à tue-tête «Yeah !», «My Boo», «U Got It Bad», ou encore «DJ Got Us Fallin' In Love» et «Love In This Club».

Huit fois récompensé aux Grammy Awards, l’artiste de 44 ans, qui a dominé le R&B dans les années 2000, poursuivra ensuite sa tournée à Las Vegas. C’est d’ailleurs là-bas qu'il assurera le show de la mi-temps du Super Bowl, le 11 février prochain.

«C'est l'honneur d'une vie que de pouvoir enfin chanter au Super Bowl. Je piaffe déjà d'impatience à l'idée de présenter au monde un spectacle comme il n'en a été jamais vu», a déclaré Usher dans un communiqué.