40 ans de la mort de Tino Rossi : 3 anecdotes sur sa chanson culte «Petit Papa Noël»

Le chanteur Tino Rossi est mort il y a 40 ans, laissant derrière lui un riche répertoire, notamment composé de «Petit Papa Noël», son plus grand succès. Voici 3 choses à savoir sur ce titre culte, qui a traversé les frontières et les générations.

La chanson originale parle de la guerre

La chanson originale est née pendant la Seconde Guerre mondiale. «Petit Papa Noël» a été composée en 1944 par Henri Martinet pour une revue théâtrale baptisée «Ça reviendra». Et les paroles étaient bien différentes de la version que nous connaissons aujourd'hui, puisqu’elles évoquent la prière d'un enfant demandant au Père Noël la libération de son père, prisonnier en Allemagne. «Et pour que Maman ne soit plus si triste, fais revenir mon Papa», disent notamment les paroles.

Elle a vu le jour grâce à un film

La version de Tino Rossi est sortie en 1946, mais elle a failli ne jamais voir le jour. Le ténor corse, qui était également acteur, devait interpréter un chant de Noël avec une chorale gospel dans le film «Destins», de Richard Pottier. Mais le groupe n’est jamais venu. Il a donc fallu trouver une alternative. Et l’impresario du chanteur en a trouvé une : pourquoi pas cette chanson composée deux ans plus tôt par Henri Martinet ? Les paroles sont alors réécrites par Raymond Vincy, sans références à la guerre, et «Petit papa Noël» était née.

C’est le premier disque d'or français

Avec cette chanson, Tino Rossi, de son vrai nom Constantin Rossi, est devenu le premier chanteur français à obtenir un disque d’or. «Petit Papa Noël» a obtenu cette récompense en 1949, et précisons qu’à l’époque ce disque était en véritable or massif 24 carats. Depuis sa sortie, le single s’est vendu à près de 100 millions d’exemplaires, et le petit-fils de Tino Rossi a fait savoir que «Petit Papa Noël» sera rééditée cette année avec une nouvelle orchestration moderne.