Aquaman et le Royaume perdu : pourquoi certains fans appellent-ils au boycott du film ?

Le film «Aquaman et le Royaume perdu», dont la sortie au cinéma est programmée pour le 20 décembre prochain en France, fait l’objet d’une campagne de boycott sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Et les raisons sont multiples (et pas forcément bien fondées).

Un étrange combat. Prévue pour débarquer dans les salles françaises à partir du 20 décembre prochain, «Aquaman et le Royaume perdu» sera le dernier film du DCEU (DC Extended Universe), avant que l’ère de James Gunn et Peter Safran à tête de DC Studios ne débute, avec le lancement du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), dont le premier projet n’est autre que «Superman : Legacy» en juillet 2025.

Depuis des mois, le film avec Jason Momoa dans le rôle principal est la cible d’un appel au boycott sur les réseaux sociaux, sous le nom de #BoycottAquaman2, de la part d’une partie des fans. Pourquoi un tel acharnement ? Les raisons sont diverses, et trop souvent fondées sur de mauvaises informations et/ou interprétations.

Amber Heard, la cible désignée

La campagne #BoycottAquaman2 a débuté avec le procès opposant Amber Heard – qui joue le rôle de la princesse Mera dans le premier film – à Johnny Depp en 2022 qui, pendant six semaines, a opposé l’ancien couple dans cette affaire de diffamation sur fond de violences conjugales.

Celui-ci s’est révélée catastrophique pour l’image publique de la comédienne, poussant certains fans à exiger via des pétitions que le rôle de Mera soit réattribué à Emilia Clarke. La confirmation du retour d’Amber Heard au casting d’«Aquaman et le Royaume perdu» aura donc été le premier élément déclencheur.

Les fanatiques du SnyderVerse à l’attaque

Quasiment tous les films de DC Comics sortis après le «Justice League» de Zack Snyder (dévoilé en 2021) ont été la cible d’un appel au boycott de la part des fans, qui estiment que le réalisateur devrait reprendre la totalité des projets du studio. Ce dernier avait été contraint, à l’époque, de quitter le tournage du film après le suicide de sa fille. Nommé à sa place, Joss Whedon, dont le comportement sur le tournage a été vivement critiqué, notamment par Gal Gadot, avait été appelé à la rescousse pour finir le travail. Sa version de «Justice League» avait majoritairement déçus les fans au moment de sa sortie en 2017.

Forcément, la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios est venue doucher les espoirs de ceux qui militaient pour l’accession au pouvoir de Zack Snyder. Mais celui-ci n’a jamais été intéressé par le poste, et a signé un riche contrat avec Netflix pour développer de nouveaux projets, dont le film de science-fiction en deux parties «Rebel Moon» attendu sur la plate-forme de streaming le 22 décembre prochain. L’opposition entre James Gunn et Zack Snyder est purement imaginaire.

DC Studios et la nomination de James Gunn

La campagne #BoycottAquaman2 se découvre un nouveau carburant en la personne de James Gunn qui, selon une partie des fans, serait l’unique responsable de la «destruction» de la vision de Zack Snyder pour DC Comics. La volonté serait de voir les projets portés par James Gunn et Peter Safran échouer lamentablement dans l’espoir que cela convainc les dirigeants de DC Studios de les remplacer par le réalisateur.

Autant dire que cet objectif paraît totalement irréalisable. James Gunn a réussi à faire de la saga «Les Gardiens de la galaxie» une des plus jouissives de l’usine Marvel. Il a également apporté une bouffée d’air frais chez DC Comics avec son excellent «The Suicide Squad» sorti en 2021. Film qui a été majoritairement salué par la critique et le public. Au final, la campagne #BoycottAquaman2 réuni les déçus de DC Comics prêts à trouver n’importe quel prétexte pour exprimer leur colère. Que celle-ci soit légitime ou non.