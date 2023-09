Golden Globes 2024 : quelles sont les deux nouvelles catégories qui vont faire leur apparition ?

Alors que la prochaine cérémonie des Golden Globes se tiendra le 7 janvier prochain et lancera officiellement la saison des prix à Hollywood, deux nouvelles catégories vont faire leur apparition.

Un nouveau look. Les Golden Globes, qui se dérouleront le 7 janvier prochain, à Los Angeles, comptent bien redorer leur blason après avoir vu leur image ternie ces dernières années, suite à des accusations de corruption et de racisme. Ces récompenses à la fois cinématographiques et télévisuelles, qui s’inscrivent dans la lignée des Oscars, vont accueillir deux catégories inédites pour l’édition 2024, comme l’ont précisé mardi nos confrères de Variety.

Popcorn Movie magic The #GoldenGlobes introduces Cinematic and Box Office Achievement. Drop your movie pick below! For more info on eligibility https://t.co/2UsWC3LBMM pic.twitter.com/er1jlDMoMc

La première concernera les films à succès ayant une portée mondiale, que ce soit en termes de recettes au box-office ou de visionnage en streaming au cours de l’année en cours. Les longs-métrages en compétition devront avoir rapporté au moins 150 millions de dollars lors de leur sortie, dont 100 millions sur le territoire américain.

Les Golden Globes indiquent par ailleurs que les œuvres en streaming seront jugés «sur la base de données provenant de sources industrielles reconnues». Les organisateurs ont expliqué, toujours à Variety, que huit longs-métrages pourront être en lice pour ce prix et «concourir également dans des catégories comme celle du meilleur film dramatique ou de la meilleure comédie, pour autant qu'ils répondent aux critères de ces domaines».

La deuxième catégorie créée viendra saluer la meilleure performance comique dans une émission de stand-up à la télévision.

New #GoldenGlobes category alert Best Stand-Up Comedian on Television!





Drop a comment below on who you hope to see get nominated this year





For more info on eligibility → https://t.co/2UsWC3LBMM pic.twitter.com/29qUXUSplC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) September 26, 2023