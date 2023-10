100 ans de Disney : voici les 4 plus beaux lieux qui ont inspiré le studio

Dans quelques jours, les fameux studios américains Disney fêteront leur 100 ans. Europe, Asie, Afrique... La compagnie a cherché ses inspirations dans différentes contrées du monde pour embellir ses créations. Voici les plus belles d'entre elles.

Depuis 100 ans, les studios de Disney offrent des décors incroyables, laissant place aux rêves et à la magie. La beauté de ces lieux fantastiques est, pour nombre d'entre eux, inspirée de lieux réels, que l'on retrouve partout dans le monde.

La belle au bois dormant/LE CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN, ALLEMAGNE

Le château de Neuschwanstein se trouve en Bavière en Allemagne. Son architecture très particulière a inspiré le dessin du château de la Belle au bois dormant. Heureux élus, il a été choisi pour être le château d'entrée du parc de Disney Land Paris et est devenu le logo officiel des studios de Walt Disney.

© Disney Christof Stache / AFP



La Belle et la Bête/Les VILLAGEs ALSACIENs

Des maisons à colombages, des rues toutes fleuries et des vignes à perte de vue... Les villages alsaciens ont inspiré le décor du dessin animé la Belle et la Bête, en 1992, incarnant le romantisme et la poésie.

©Disney Litchi Cyril /ADOBE



le bossu de Notre-Dame/Notre dame de Paris

Le Bossu de Notre-Dame, alias Quasimodo vivait, selon le roman de Victor Hugo, au sein même de la cathédrale de notre capitale, comme sonneur de cloches. L'histoire a ensuite été reprise par les studios Disney en 1996, avec, en arrière-plan, les décors de la ville de Paris en l'an 1482.

©Disney LP2Studio / ADOBE



Raiponce/LE MONT SAINT MICHEL

Le mont Saint-Michel a inspiré la ville que retrouve Raiponce une fois libérée de sa tour. Royaume et île à la fois, dans le film de 2010, la ville est baignée de toute part par l’océan et domine la baie. Une sorte de réplique parfaite du monument normand, tout aussi magique que réel, qui a tapé dans l'oeil des studios de Walt Disney.

©Disney Kavalenkava /ADOBE



Si les villes et paysages européens ont largement inspiré Walt Disney et ses créateurs durant des décennies - la plupart des films étant inspirés de contes du Vieux continent - la tendance semble s'inverser pour les nouveaux dessins animés. Rio, Zootopie, Vaiana, Coco... offrent ainsi des voyages plus exotiques.