Académie française : voici 5 choses à savoir sur l'institution qui va élire son nouveau secrétaire perpétuel

Amin Maalouf ou Jean-Christophe Rufin ? Alors que l'Académie française doit choisir aujourd'hui son nouveau secrétaire perpétuel, voici cinq choses à savoir sur cette institution, fondée en 1635 par Richelieu.

Elle défend une langue entre «l'usage et la norme»

La mission confiée à l’Académie est «de travailler, avec tout le soin et toute la diligence possibles, à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences». Elle se prononce sur des règles orthographiques, et la langue qu'elle défend se situe entre «l'usage et la norme».

Elle a joué, au XVIIIe siècle, un rôle important, avec trois dictionnaires : 30% des mots ont alors changé d'orthographe, les accents sont apparus. En 1835, le «françois» est devenu le «français». En 1990, l'Académie a consenti au moindre usage du tiret dans les mots composés, aux accents circonflexes facultatifs sur les u et les i (sauf exception), ou à la francisation de certains mots étrangers. Pas question cependant de bouger sur les anglicismes ou l'écriture inclusive, un «péril mortel» pour la langue française.

Elle est composée de 35 «immortels»

Aujourd'hui, 35 «immortels» siègent sur les 40 membres statutaires, une référence à la devise «À l'immortalité», qui renvoie à leur mission de préserver la langue française. Élus à la majorité absolue, les académiciens sont des scientifiques, prêtres, écrivains, historiens ou politiques. Parmi les plus illustres, on peut citer Montesquieu (1727), Marivaux (1742), Voltaire (1746), Chateaubriand (1811), ou encore Victor Hugo (1841).

Zola essuiera 25 refus, quand Clemenceau, pas même candidat, sera élu à l'unanimité en 1918. Tout comme le maréchal Pétain (1929), exclu en 1945. Seule règle depuis 2010 : avoir moins de 75 ans pour se présenter. Pourtant Mario Vargas Llosa, Nobel de littérature 2010, a été élu en 2021 à 85 ans. Espagnol d'origine péruvienne, il est le seul à n'avoir jamais écrit en français.

Chaque académicien reçoit une L'épée et l'habit vert

Tout nouvel académicien reçoit une épée et l'habit vert. Il est en réalité en drap bleu foncé ou noir, brodé de rameaux d’olivier vert et or, d’où son nom d’habit vert. La confection de l'uniforme est confiée à un grand couturier (Lanvin, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Christian Lacroix, Stark & Sons...), ou au tailleur de l'armée. Le moins cher du marché est à 50.000 euros l'habit.

L'épée est à l'origine le signe de l'appartenance des académiciens à la Maison du roi, et elle est désormais personnalisée. Simone Veil y fit graver son numéro de déportée à Auschwitz-Birkenau, 78 651, tatoué sur son bras gauche. Chantal Thomas préféra un éventail japonais. La philologue Jacqueline de Romilly avait quant à elle remplacé l'épée par un sac à main.

Marguerite Yourcenar est la première femme élue

En 1760, un académicien, D'Alembert, proposa en vain de réserver quatre fauteuils aux femmes. La première candidate fut la journaliste Pauline Savari, en 1893. «Les femmes ne sont pas éligibles puisqu'on n'est citoyen français que lorsqu'on a satisfait à la conscription» (le service militaire obligatoire, NDLR), lui rétorqua-t-on.

En 1910, la candidature de Marie Curie fut aussi rejetée pour ne pas créer de précédent. En 1980, Marguerite Yourcenar devint la première femme élue. Non sans mal. Au total, onze femmes ont été élues. Six siègent actuellement. Mais l'Académie considère que les termes «immortel» et «académicien» ne doivent pas être féminisés.

elle a produit 8 dictionnaires, le 9e est en cours

En quatre siècles, l'institution a produit huit dictionnaires. Le premier date de 1694, le dernier de 1930. Depuis 1986, à l’initiative de Maurice Druon, élu Secrétaire perpétuel en 1985, l'Académie publie progressivement sa 9e édition.

En mars 2023, elle atteignait le mot «spermatophytes», un «groupe de végétaux dont la reproduction conduit à la formation de graines, par opposition à Cryptogames». «Autoradio», «marketing», «mascara», «euro», ou encore «hypermarché» sont parmi les 28.000 mots ajoutés.