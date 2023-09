Argylle : une pluie de stars dans la première bande-annonce dévoilée par Apple TV+

Apple TV+ vient de dévoiler la première bande-annonce du film «Argylle», une comédie d’espionnage avec Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, ou encore Samuel L. Jackson. Sortie prévue au cinéma le 31 janvier prochain.

Plein la vue. Après le teaser publié par le studio Universal Pictures, c’est la plate-forme de streaming Apple TV+ qui a eu le privilège de dégainer la première bande-annonce d’«Argylle», une comédie d’espionnage dotée d’un casting à couper le souffle : Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, ou encore Samuel L. Jackson.

Adapté du roman éponyme d’Elly Conway, dont la publication est prévue début janvier 2024, et réalisé par Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass), le film suivra l’histoire d’Elly Conway, l’auteure d’une collection de romans d’espionnage à succès qui apprécie plus que tout le confort de son domicile. Quand une intrigue de son livre se manifeste dans la réalité, la jeune femme se retrouve embarquée dans une aventure au cours de laquelle son chemin va croiser celui d’Aiden, un espion en charge de la protéger des tueurs lancés à ses trousses.

Humour et action

Dans la bande-annonce, on découvre qu’Argylle, le super espion incarné par Henry Cavill, est le héros des romans écrit par Elly Conway, et John Cena joue son bras droit. Dua Lipa en est le principal antagoniste. Bryan Cranston prête ses traits à un personnage qui paraît obsédé par ses livres, et qui est à l’origine de la chasse à l’homme dont elle est la cible principale. Sam Rockwell est Aiden, un vrai espion, malheureusement allergique aux chats, qui va prêter main forte à Elly.

Humour et action promettent d’être au cœur de cette comédie d’espionnage qui pourrait être le premier d’une série de trois films. «Argylle» sortira dans les salles françaises le 31 janvier 2024, avant de se retrouver sur Apple TV+ à une date ultérieure.