«Bernadette» : Catherine Deneuve est-elle crédible dans la peau de Bernadette Chirac ?

Loin du traditionnel biopic, la comédie satirique «Bernadette» sort au cinéma ce mercredi. Catherine Deneuve en Bernadette Chirac, ex-Première dame de France, y est irrésistible.

Si elle rejette catégoriquement l’idée qu’un biopic puisse un jour lui être consacré - comme elle l’a expliqué récemment à Pierre Lescure dans l’émission «Beau geste» -, Catherine Deneuve a en revanche accepté d’incarner Bernadette Chirac dans le premier film de Léa Domenach, qui sortira sur les écrans ce mercredi. Dans cette comédie divertissante et réjouissante, très librement inspirée de la vie de l’ex-Première dame de France, de 1995 à 2007, l’icône du cinéma français prend un malin plaisir à faire de cette «tortue», née Chodron de Courcel, une femme de caractère qui a vaillamment réussi à s’affranchir du patriarcat ambiant. «Ça va filer droit à l'Élysée», prévient-elle.

Elle est irrésistible quand elle décide, non sans espièglerie, de changer son image grâce à son conseiller, Bernard Niquet (formidable Denis Podalydès), qu'elle surnomme «Mickey». Jugée acariâtre, revêche, austère et froide (rien que ça), Bernadette Chirac va prouver qu’elle peut être autre chose qu’une simple plante verte au palais présidentiel, ou faire tapisserie comme le souligne l'affiche du film. «C’est un duo de losers magnifiques à la Don Quichotte et Sancho Panza», précise la réalisatrice dans les notes de production.

Face à un Michel Vuillermoz plus vrai que nature dans la peau de Jacques Chirac, ce président qui aimait la bonne chère et les femmes, Catherine Deneuve s’impose dans chacun des plans, ne cherchant pas à imiter, mais plutôt à retranscrire l’état d’esprit d’une épouse qui va passer de l'ombre à la lumière. Et avec son franc-parler qui donnera lieu à des situations cocasses. Brushing toujours impeccable et garde-robe retravaillée par le fidèle Karl Lagerfeld, cette «Bernie» délicieusement décalée, s’apparente là à la «Potiche» que l’actrice jouait sous la direction de François Ozon, il y a quelques années.

L'actrice ne cherche jamais à imiter

Une héroïne ayant notamment pour arme son sac-à-main, qui a créé l'opération Pièces Jaunes, a pu se montrer cinglante envers Dominique de Villepin ou Nicolas Sarkozy et qui, envers et contre tous, a prédit la qualification du Front national au second tour de l’élection présidentielle en 2002. Passée de mamie ringarde à personnalité aimée des Français, Bernadette Chirac a aussi su se montrer attachante, comme le démontre ce long-métrage. Notamment quand il s’agissait de sa fille Laurence, qui a souffert d'anorexie mentale avant de disparaître en 2016, à l’âge de 58 ans.

Reste à savoir si la brillante performance de Catherine Deneuve séduira la veuve de Jacques Chirac, laquelle a fêté ses 90 ans en mai dernier et serait très affaiblie depuis la mort de son mari, il y a quatre ans. Claude, sa fille campée à l’écran par Sara Giraudeau, a quant à elle fait part de son mécontentement concernant la sortie de ce vrai/faux biopic satirique, qui oscille entre fable déjantée avec un choeur qui l'est tout autant, et documentaire avec le recours à quelques images d'archives.