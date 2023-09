Décès de Michael Gambon : la triste raison pour laquelle il avait repris le rôle de Dumbledore dans «Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban»

Troisième volet de la saga «Harry Potter» au cinéma, «Le Prisonnier d’Azkaban», réalisé par Alfonso Cuaron, voyait Michael Gambon incarner Dumbledore pour la première fois à l’écran. L’acteur irlandais succédait à son compatriote, Richard Harris, décédé en octobre 2002.

Un passage de relais. Si Michael Gambon s’est imposé au fil des années comme le visage d'Albus Dumbledore auprès des fans de la saga cinématographique «Harry Potter», c’est Richard Harris qui a incarné le directeur de Poudlard dans les deux premiers volets, «Harry Potter à l’école des Sorciers» et «Harry Potter et la chambre des secrets».

L’acteur irlandais, qui avait refusé le rôle de Gandalf dans «Le Seigneur des Anneaux» pour privilégier celui de Dumbledore, est malheureusement décédé le 25 octobre 2002, quelques jours seulement avant l’avant-première mondiale du second film, de la maladie de Hodgkin (cancer des ganglions lymphatiques). C’est son compatriote qui prendra la suite, avec le succès que l’on connaît.

Interrogé à plusieurs reprises sur le fait de prendre le rôle à la suite de Richard Harris, Michael Gambon expliquait répondre «par une comparaison avec le Roi Lear. Des centaines de comédiens ont joué Lear sans s'occuper de l'approche de leurs prédécesseurs. Un acteur s'empare d'un rôle et se l'approprie, point final. (...) Je suis d'origine irlandaise, et j'ai spontanément donné cet accent au personnage. Alfonso a aimé cela, et j'ai donc persévéré dans cette voie. C'est mon clin d'oeil à Richard.»