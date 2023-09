«Holidays» : les tubes des années 1980 et 1990 de Madonna réunis dans une comédie musicale

La comédie musicale «Holidays» investit l’Alhambra dès le 29 septembre. L’occasion de replonger dans les tubes des années 1980-1990 de Madonna, à travers l’histoire de quatre trentenaires, fans de la pop star.

«Holidays, le musical» débarque à l’Alhambra, à partir de ce 29 septembre et jusqu'au 28 janvier. Un spectacle qui rend hommage à la pop star Madonna à travers un récit inédit. «Ce n’est pas l’histoire de Madonna», explique en effet d’emblée Nathan Guichet, à l’origine de ce musical, qu’il met également en scène. «Il n’y a que Madonna qui peut raconter son histoire», poursuit-il. «En revanche, je peux raconter l’impact qu’elle a eu sur moi et sur ses fans.»

C’est donc l’histoire de quatre fans aux profils très différents qu’il a imaginée. Quatre trentenaires, qui après s’être perdues de vue depuis près de quinze ans, vont se retrouver à la demande de l’une d’elles, dans la chambre qu’elles ont occupée pendant toutes leurs vacances à vibrer au rythme des chansons de Madonna. L’occasion pour Louise, Nikki, Véronica et Suzanne de raviver leurs souvenirs, de régler des comptes aussi, mais de se retrouver autour des tubes de leur idole.

Les tubes des années 1980-1990 à l’honneur

Des morceaux que Nathan Guichet a soigneusement sélectionnés, ne retenant que ceux sortis dans les années 1980-1990. «C'est une bonne période», souligne-t-il. Une époque où elle a signé ses plus grands succès. Seize d'entre eux rythment en effet ce spectacle : «Holiday», «Like a Prayer», «Like a Virgin», «Material Girl», «Express yourself», «La Isla Bonita»...

Un spectacle également ponctué de références qui parleront aux fans. Les prénoms des personnages n'ont pas été choisis au hasard, note-t-il. Ceux de Louise et Véronica renvoient au nom de Madonna : Louise Veronica Ciccone. Nikki et Suzane font référence aux rôles tenus par Madonna dans les longs métrages «Who's that Girl» et «Recherche Susan désespérément». Véronica se fait également surnommer Mademoiselle V, en référence au dernier album de Madonna, Madame X, sorti en 2019. Les personnages masculins eux aussi ont eu droit à leur clin d' œil. Comme Sean qui renvoie à Sean Penn, premier mari de Madonna.

Une façon d'insuffler un peu de la star à chacun de ces personnages, qui à travers leur histoire permettront également d'aborder des sujets plus sérieux comme la quête d'identité, les déserts ruraux ou encore l'émancipation féminine.

Alors que Madonna sera à Paris en novembre, à l'occasion de sa tournée mondiale, la star a bien évidemment été invitée. Reste à savoir si elle aura le temps de s'y rendre.

Holidays, le musical, tous les jusqu'au 28 janvier 2024, l'Alhambra, Paris.