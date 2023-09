Kevin Bacon : l'acteur révèle la raison pour laquelle il a mal vécu son succès après le film «Footloose»

Invité du podcast «Podcrushed», Kevin Bacon a confié avoir mal vécu le succès du film «Footloose», en 1984. Le comédien craignait de se retrouver catalogué à cause du rôle de Ren McCormack, et pensait que le succès l’empêcherait d’avoir la carrière dont il avait rêvé.

Un véritable cauchemar. En 1984, Kevin Bacon est devenu instantanément une star de cinéma grâce à son interprétation du personnage de Ren McCormack dans le film «Footloose». Si cela peut sembler être un scénario de rêve pour beaucoup de comédiens, ça ne l’était clairement pas pour lui, comme il l’a expliqué au micro du podcast «Podcrushed», animé par Penn Badgley. Kevin Bacon aspirait à devenir un des plus grands acteurs d’Hollywood, et il redoutait que ce rôle ne l’enferme à jamais dans des films populaires.

«Quand je suis devenu une pop star, la dernière chose que je voulais, c’était d'en devenir. Mon ambition était d’être comme Dustin Hoffman, ou Meryl Streep, ou John Cazale, ou Robert De Niro. Je voulais travailler avec Martin Scorsese. Je voulais jouer Tchekhov», explique-t-il. «J’étais tellement accroché à cette idée d’être un acteur sérieux, et tout à coup, on m’a donné ce rôle qui ne faisait pas vraiment de moi un acteur sérieux. Donc j’ai rejeté la célébrité, frontalement. Et je pense que, dans un sens, j’ai essayé d’auto-saboter cette part de moi-même et de ma popularité», poursuit le comédien.

Kevin Bacon explique également comment cette célébrité soudaine a été une source d’anxiété et de doute. «J’étais très inconfortable avec les séances photo et les magazines, toutes ces choses dont j’avais pourtant rêvé enfant. Tout ce qui m’avait fait rêvé dans ma jeunesse est devenu une immense source de doute et d’anxiété», poursuit-il.